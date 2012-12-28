Что вы считаете символом Липецка?

«Липа», «Петр» и «люди».

Близится День города, и мы спросили прохожих, что они считают символом Липецка.«Липа» — первый по популярности ответ. На втором месте стела Петру Первому — на Петровском спуске.Также к символам города липчане отнесли самолеты, минеральную воду, площадь Победы и людей! Одна девушка, недавно переехавшая к нам из Калининграда, добавила, что люди в Липецке добрые.