Сегодня в Липецке: перекрытие улицы и что выгоднее – снимать квартиру или выплачивать ипотеку?
Каждый седьмой — медалист, каждый девяностый — стобалльник: что уже известно о празднике «Липецкие зори»
Говорит Липецк
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сегодня, 09:37
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Что вы считаете символом Липецка?
«Липа», «Петр» и «люди».
«Липа» — первый по популярности ответ. На втором месте стела Петру Первому — на Петровском спуске.
Также к символам города липчане отнесли самолеты, минеральную воду, площадь Победы и людей! Одна девушка, недавно переехавшая к нам из Калининграда, добавила, что люди в Липецке добрые.
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