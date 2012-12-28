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54 минуты назад
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Роман Ченцов: «Делаем все для комфорта водителей городских автобусов»

Модули отдыха на конечных остановках позволят раз и навсегда закрыть туалетную тему на общественном транспорте.

От конечной до конечной по большинству городских автобусных маршрутов водители едут около часа, а в часы пиковой нагрузки на городские дороги — бывает и до двух с половиной часов. Летом этот нелегкий путь усугубляет жара и жажда. Но до недавнего времени водители автобусов старались пить воды как можно меньше, ведь нужно было дотерпеть до конечной, где был в лучшем случае биотуалет. А если зима? А если учесть, что средний возраст водителей — 45+, то становится ясно, что обеспечение санитарных условий труда на маршруте — необходимость. А каково было женщинам за рулем? В Липецке все больше водителей пассажирского транспорта — слабый пол. Им-то куда было бежать?

Поэтому в мэрии решили помочь перевозчикам закрыть туалетную тему. На пяти конечных остановках общественного транспорта — в микрорайонах «Победа», «Елецкий», «Университетский», остановках «Улица Доменщиков» и «Чаплыгинское шоссе» — заработали комплексные модули отдыха для водителей. В них — по два туалета и комната отдыха.

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такие домики по заказу департамента транспорта липецкой мэрии за 11,2 млн рублей изготовила воронежская компания «ТитанЪ»

Каждый типовой модуль собран из двух металлических блок-контейнеров. Стены, пол и крыша утеплены сэндвич-панелями. Внутри домик обшит листами ЛДСП. Его общий размер — 2,8 метров высотой, почти 5 метров шириной и 6 метров длиной. Одно помещение — комната отдыха с четырьмя окнами, рольставнями, местом разогрева и приема пищи, второе — санузел на два туалета, мужской и женский. Вторые двери ведут в техническое помещение с емкостями для воды. В каждом из отсеков — отдельный вход с замками.

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Один домик, на конечной остановке микрорайона «Университетский», посетил глава Липецка Роман Ченцов. Там он столкнулся с водителем АО «ЛПТ» Дмитрием Холодковым. На вопрос мэра, как ему этот домик, водитель сказал, что чувствует себя как на базе родного предприятия: «Мне здесь все нравится!»

— Да как мы ходили в туалет раньше? Терпели до обеда, а потом кто как.

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Все организационные вопросы по эксплуатации модульных зданий в рамках прочей коммерческой деятельности пока взяло на себя МУП «Горэлектротранс» - единственное муниципальное унитарное предприятие областного центра в сфере пассажирских перевозок.

Директор МУП ГЭТ Александр Алынин доложил мэру, что работы по подключению к сетям электроснабжения всех пяти модулей завершены, для модулей приобретена вся необходимая бытовая техника и мебель, заключен договор на содержание модулей с клининговой компанией по цене 100 тысяч рублей в месяц за точку. Задача подрядчика — открыть домики утром, закрыть вечером и поставить на охранную сигнализацию, а в течение дня следить за чистотой внутри и на прилегающей к модулю территории, а также за уровнем воды в баках. Если питьевая или техническая вода на исходе или вот-вот заполнится канализационный бак – отправлять соответствующие заявки. Подвоз воды организован собственными силами МУП ГЭТ, а на откачку стоков заключен договор с МБУ «Управление благоустройства Липецка».

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Роман Ченцов обговорил с директором возможность пользоваться этими модулями и водителями частных перевозчиков. Препятствий никаких нет. Главное, чтобы частники вложились на паритетной основе в содержание домиков.

— Этот проект при содействии правительства области мы реализовали для водителей, поскольку сейчас сфера пассажирских перевозок в городе Липецке, как и по всей стране, испытывает острый дефицит водительских кадров. Они сейчас для нас — на вес золота. В наших транспортных предприятиях продолжается бесплатное переобучение с категорий B и С на категорию D с гарантией последующего трудоустройства. Помимо гибкого графика и достойной зарплаты очень важны условия труда, особенно для женщин. Новые модули на конечных остановках как раз позволяют создать необходимый комфорт. Водители нам очень нужны, поэтому ведётся разговор о том, чтобы такие модули стали доступными для водителей автобусов всех форм собственности, — сказал мэр по итогам своего выезда.
транспорт
Роман Ченцов
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Комментарии (15)

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Как гость
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Сначала новые
круто как
10 минут назад
заключен договор на содержание модулей с клининговой компанией по цене 100 тысяч рублей в месяц за точку, на заводе так получают (или меньше)
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Захарова
15 минут назад
Почему автобусы не ходят? А патаму шо водитель в домике!!!
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Пётр
15 минут назад
Рад, что хоть так сделали людям по человечески.
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злой
16 минут назад
100 тысяч в месяц за одну точку? А уборщице перепадет максимум 20 т.р., а остальные ?
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Липчанин
21 минуту назад
Рассмотрите, пожалуйста, предложение о заезде автобуса №2т к Ж/Д Вокзалу. Без пересадки невозможно уехать на 15 микр, автобусы №359 и №378 пропускают рейсы. По крайней мере, с Воровского автобуса №359 на 22:15 нет и автобуса №378 от вокзала на 22:30 тоже нет.
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Пётр
12 минут назад
Да, есть такая проблема. Нужно решать.
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Мля
29 минут назад
Кроме как на конечных водителям справить нужду нельзя? И у 345, получается, конечная одна, фактически?
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Егор
33 минуты назад
Дело конечно хорошее, но за 11 лямов на тех же конечных дом (квартиру) купить можно, а не металл-контейнеры.
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Людмила
34 минуты назад
Шёл 25-ый год 21-го века.
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1
36 минут назад
Будто каждый читатель - водитель общественного транспорта.
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Такса глубоководная.
39 минут назад
Молодцы.
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