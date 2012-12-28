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Общество
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Роман Ченцов: «Делаем все для комфорта водителей городских автобусов»
Модули отдыха на конечных остановках позволят раз и навсегда закрыть туалетную тему на общественном транспорте.
Поэтому в мэрии решили помочь перевозчикам закрыть туалетную тему. На пяти конечных остановках общественного транспорта — в микрорайонах «Победа», «Елецкий», «Университетский», остановках «Улица Доменщиков» и «Чаплыгинское шоссе» — заработали комплексные модули отдыха для водителей. В них — по два туалета и комната отдыха.
такие домики по заказу департамента транспорта липецкой мэрии за 11,2 млн рублей изготовила воронежская компания «ТитанЪ»
Каждый типовой модуль собран из двух металлических блок-контейнеров. Стены, пол и крыша утеплены сэндвич-панелями. Внутри домик обшит листами ЛДСП. Его общий размер — 2,8 метров высотой, почти 5 метров шириной и 6 метров длиной. Одно помещение — комната отдыха с четырьмя окнами, рольставнями, местом разогрева и приема пищи, второе — санузел на два туалета, мужской и женский. Вторые двери ведут в техническое помещение с емкостями для воды. В каждом из отсеков — отдельный вход с замками.
Один домик, на конечной остановке микрорайона «Университетский», посетил глава Липецка Роман Ченцов. Там он столкнулся с водителем АО «ЛПТ» Дмитрием Холодковым. На вопрос мэра, как ему этот домик, водитель сказал, что чувствует себя как на базе родного предприятия: «Мне здесь все нравится!»
— Да как мы ходили в туалет раньше? Терпели до обеда, а потом кто как.
Все организационные вопросы по эксплуатации модульных зданий в рамках прочей коммерческой деятельности пока взяло на себя МУП «Горэлектротранс» - единственное муниципальное унитарное предприятие областного центра в сфере пассажирских перевозок.
Директор МУП ГЭТ Александр Алынин доложил мэру, что работы по подключению к сетям электроснабжения всех пяти модулей завершены, для модулей приобретена вся необходимая бытовая техника и мебель, заключен договор на содержание модулей с клининговой компанией по цене 100 тысяч рублей в месяц за точку. Задача подрядчика — открыть домики утром, закрыть вечером и поставить на охранную сигнализацию, а в течение дня следить за чистотой внутри и на прилегающей к модулю территории, а также за уровнем воды в баках. Если питьевая или техническая вода на исходе или вот-вот заполнится канализационный бак – отправлять соответствующие заявки. Подвоз воды организован собственными силами МУП ГЭТ, а на откачку стоков заключен договор с МБУ «Управление благоустройства Липецка».
Роман Ченцов обговорил с директором возможность пользоваться этими модулями и водителями частных перевозчиков. Препятствий никаких нет. Главное, чтобы частники вложились на паритетной основе в содержание домиков.
— Этот проект при содействии правительства области мы реализовали для водителей, поскольку сейчас сфера пассажирских перевозок в городе Липецке, как и по всей стране, испытывает острый дефицит водительских кадров. Они сейчас для нас — на вес золота. В наших транспортных предприятиях продолжается бесплатное переобучение с категорий B и С на категорию D с гарантией последующего трудоустройства. Помимо гибкого графика и достойной зарплаты очень важны условия труда, особенно для женщин. Новые модули на конечных остановках как раз позволяют создать необходимый комфорт. Водители нам очень нужны, поэтому ведётся разговор о том, чтобы такие модули стали доступными для водителей автобусов всех форм собственности, — сказал мэр по итогам своего выезда.
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