Роман Ченцов: «Делаем все для комфорта водителей городских автобусов»

Модули отдыха на конечных остановках позволят раз и навсегда закрыть туалетную тему на общественном транспорте.

От конечной до конечной по большинству городских автобусных маршрутов водители едут около часа, а в часы пиковой нагрузки на городские дороги — бывает и до двух с половиной часов. Летом этот нелегкий путь усугубляет жара и жажда. Но до недавнего времени водители автобусов старались пить воды как можно меньше, ведь нужно было дотерпеть до конечной, где был в лучшем случае биотуалет. А если зима? А если учесть, что средний возраст водителей — 45+, то становится ясно, что обеспечение санитарных условий труда на маршруте — необходимость. А каково было женщинам за рулем? В Липецке все больше водителей пассажирского транспорта — слабый пол. Им-то куда было бежать?Поэтому в мэрии решили помочь перевозчикам закрыть туалетную тему. На пяти конечных остановках общественного транспорта — в микрорайонах «Победа», «Елецкий», «Университетский», остановках «Улица Доменщиков» и «Чаплыгинское шоссе» — заработали комплексные модули отдыха для водителей. В них — по два туалета и комната отдыха.Каждый типовой модуль собран из двух металлических блок-контейнеров. Стены, пол и крыша утеплены сэндвич-панелями. Внутри домик обшит листами ЛДСП. Его общий размер — 2,8 метров высотой, почти 5 метров шириной и 6 метров длиной. Одно помещение — комната отдыха с четырьмя окнами, рольставнями, местом разогрева и приема пищи, второе — санузел на два туалета, мужской и женский. Вторые двери ведут в техническое помещение с емкостями для воды. В каждом из отсеков — отдельный вход с замками.Один домик, на конечной остановке микрорайона «Университетский», посетил глава Липецка Роман Ченцов. Там он столкнулся с водителем АО «ЛПТ» Дмитрием Холодковым. На вопрос мэра, как ему этот домик, водитель сказал, что чувствует себя как на базе родного предприятия: «Мне здесь все нравится!»— Да как мы ходили в туалет раньше? Терпели до обеда, а потом кто как.Все организационные вопросы по эксплуатации модульных зданий в рамках прочей коммерческой деятельности пока взяло на себя МУП «Горэлектротранс» - единственное муниципальное унитарное предприятие областного центра в сфере пассажирских перевозок.Директор МУП ГЭТ Александр Алынин доложил мэру, что работы по подключению к сетям электроснабжения всех пяти модулей завершены, для модулей приобретена вся необходимая бытовая техника и мебель, заключен договор на содержание модулей с клининговой компанией по цене 100 тысяч рублей в месяц за точку. Задача подрядчика — открыть домики утром, закрыть вечером и поставить на охранную сигнализацию, а в течение дня следить за чистотой внутри и на прилегающей к модулю территории, а также за уровнем воды в баках. Если питьевая или техническая вода на исходе или вот-вот заполнится канализационный бак – отправлять соответствующие заявки. Подвоз воды организован собственными силами МУП ГЭТ, а на откачку стоков заключен договор с МБУ «Управление благоустройства Липецка».Роман Ченцов обговорил с директором возможность пользоваться этими модулями и водителями частных перевозчиков. Препятствий никаких нет. Главное, чтобы частники вложились на паритетной основе в содержание домиков.— Этот проект при содействии правительства области мы реализовали для водителей, поскольку сейчас сфера пассажирских перевозок в городе Липецке, как и по всей стране, испытывает острый дефицит водительских кадров. Они сейчас для нас — на вес золота. В наших транспортных предприятиях продолжается бесплатное переобучение с категорий B и С на категорию D с гарантией последующего трудоустройства. Помимо гибкого графика и достойной зарплаты очень важны условия труда, особенно для женщин. Новые модули на конечных остановках как раз позволяют создать необходимый комфорт. Водители нам очень нужны, поэтому ведётся разговор о том, чтобы такие модули стали доступными для водителей автобусов всех форм собственности, — сказал мэр по итогам своего выезда.