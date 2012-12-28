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сегодня, 16:51
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За кражу украшений на 300 000 рублей домушница получила год условно

Добычей 36-летней женщины стали цепочка, три пары сережек и шесть колец.

Усманский районный суд приговорил 36-летнюю женщину к году условного срока с испытательным сроком в полгода за кражу с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере.

Об этой истории мы рассказывали. Летом 44-летняя женщина работала в огороде и оставила дверь дома незапертой, этим воспользовалась 36-летняя жительница Усмани: она украла золотые украшения на 300 000 рублей.

«Находясь внутри, она проследовала в спальню и похитила из шкатулки, лежавшей на комоде, золотые украшения: одну цепочку, три пары сережек и шесть колец», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Украденное золото в тот же день сдал в ломбард знакомый  женщины — ему она сказала, что это её личные украшения.

Спустя несколько дней усманку задержали, она призналась в краже, раскаялась и добровольно возместила имущественный ущерб и моральный вред.
кража
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Кроме "домушников"
4 минуты назад
есть ещё "щипачи", их место "работы" -- рынки. "Работают" "бригадами"
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Большинство
6 минут назад
детей что-то недорогое когда-то где-то украли по детской глупости и незрелости. Это одно. Но есть взрослые, для которых воровство -- это способ пропитания. Это другое уже.
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боцман
37 минут назад
с детского сада и до смерти все воруют.это норма жизни.все всю жизнь лгут.
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Всё-таки
44 минуты назад
"домушники" лучше, чем "мокрушники". А вот док кино, как посадили "домушника" "подумать", а он думал-думал и вышел уже "мокрушником" ("Дело Смеяна-Корякина")
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Такие
сегодня, 17:28
"стражники-домушники" есть почти при каждом МКД.
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КЦ (кадровые центры)
сегодня, 17:27
Усмани этой 36-летней ж-не никакой работы предложить не могли. И тогда, 36 летняя решила искать работу сама (жить-то на что-то надо). И нашла себе такую работу -- следить за домами, чтобы что-то "спереть" у "богатеньких" (работу "домушницы")
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Да как же
сегодня, 17:18
медаль и бесплатный проезд в автобусе?
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