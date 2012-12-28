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За кражу украшений на 300 000 рублей домушница получила год условно
Добычей 36-летней женщины стали цепочка, три пары сережек и шесть колец.
Об этой истории мы рассказывали. Летом 44-летняя женщина работала в огороде и оставила дверь дома незапертой, этим воспользовалась 36-летняя жительница Усмани: она украла золотые украшения на 300 000 рублей.
«Находясь внутри, она проследовала в спальню и похитила из шкатулки, лежавшей на комоде, золотые украшения: одну цепочку, три пары сережек и шесть колец», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Украденное золото в тот же день сдал в ломбард знакомый женщины — ему она сказала, что это её личные украшения.
Спустя несколько дней усманку задержали, она призналась в краже, раскаялась и добровольно возместила имущественный ущерб и моральный вред.
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