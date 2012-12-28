Выходные в Липецке: большой концерт в ОЦКНТ, энциклопедия нечисти и погода сделает крутой разворот
ГОСТ на кофе, поштучный учет для растительного масла – законы, которые вступают в силу в ноябре
Неделя 48
927
сегодня, 08:00
1
А в общем всё могло быть хуже…
Итоги. Октябрь
Весь месяц в Липецке выли сирены воздушной тревоги. К обычным атакам БПЛА в конце октября добавилась ежедневная «ракетная опасность».
Поздний вечер 22 октября стал самым тревожным. Беспилотник влетел в ЖК «Атмосфера» — пострадали десять квартир. Второй БПЛА зацепился за подъемный кран и взорвался у многоэтажки в спальном районе. Тяжелейшие ранения получил вышедший на балкон 25-летний мужчина: черепно-мозговая травма, сквозное проникающее ранение грудной клетки и сердца, причиненное металлическим шариком. За его жизнь боролись 12 врачей областной клинической больницы. Еще один дрон угодил в крышу филиала 4-й поликлиники на улице Меркулова — часть заряда не взорвалась, его обезвредили сапёры. Всего от налета пострадали 73 квартиры в семи многоэтажках, частный дом и 28 машин.
Вечером 24 октября под удар попали шесть домов в 26-м микрорайоне. Взрыв повредил остекление 109 квартир, пламя уничтожило шесть машин, еще 13 нуждаются в ремонте. Для жильцов домов подготовили пункт временного размещения в 69-й школе, но им воспользовался лишь один человек.
Жильцы домов могут рассчитывать на ремонт за счет бюджета контура квартир: кровли, стен, окон, балконов. Владельцы машин могут получить до 100 тысяч рублей при частичном ущербе и до 600 тысяч — при полном уничтожении автомобиля. Выплаты идут в заявительном порядке из резервного фонда администрации. Мэр Липецка Михаил Щербаков рассказывал об этом липчанам на встречах во дворах.
А ночью 25 октября ракеты ударили по промзоне Ельца. Погиб охраник одного из предприятий — он стал восьмым погибшим от воздушных атак в Липецкой области с начала воздушных наллетов. Еще трое были ранены. Термисту завода металлический осколок размером с абрикосовую косточку угодил в бедро, у двух человек были порезы, еще двое отравились дымом. 26 октября 55-летний мужчина обратился в больницу с непроникающим осколочным ранением грудной клетки. В Ельце также повреждены несколько домов, пострадало здание медколледжа. Его студентов перевели на дистанционку, к очной учёбе они вернулись 28 октября.
В ночь на 28 октября над Липецкой областью сбили сразу 45 беспилотников. Губернатор опроверг слухи о пожаре в промышленной зоне Липецка. Несколько БПЛА упали в Липецке, один — в Данковском округе. 36-летнему липчанину кусочек металла попал в ногу.
Власти резко увеличили выплаты за участие в СВО. Внеочередная сессия Липецкого горсовета 13 октября одобрила рост муниципальной выплаты при заключении контракта на 1,1 млн рублей плюсом к существовавшей сумме в 600 тысяч. 27 октября горсовет одобрил еще одну выплату — 1,1 млн рублей рекрутерам, привлекающим граждан к службе в зоне СВО. Срок акции — до конца декабря, средства выделит правительство области.
Ну вот и наступило лето —
на те же грабли, как всегда
Октябрь в Липецке выдался очень теплым. Среднесуточные температуры превышали многолетние в среднем на +4,7 градуса. Погоду определяли атмосферные фронты циклона, а затем — обширный антициклон, удерживавший тепло над европейской частью России вплоть до Урала. Синоптики назвали это «бабушкиным летом».
9 октября воздух прогрелся до +21 градуса — до рекорда 2011 года не хватило 1/10 градуса. 12 октября пал рекорд 89-летней давности: +23,4 против +22,6 в 1935 году. 13 октября синоптики зафиксировали +21,1 — до максимума дня не хватило полградуса. 29 октября повторился рекорд 1967 года: +15,5 градуса.
Впрочем, отопительный сезон в социальных учреждениях начался очень рано — 1 октября, так как в первые дни месяца ночами температура падала ниже нуля. 9 октября Михаил Щербаков предложил горожанам самим решить, начинать ли отопительный сезон в домах с 12 октября. В опросе поучаствовали 14 521 человек, 63,67% выбрали ответ «Да, в квартирах очень холодно». В итоге поэтапный запуск тепла в домах начался 14 октября.
Запуск тепла, как всегда, не стал гладким. 19 октября без отопления оставались 192 многоэтажки, 22 октября — 90, 27 октября — 28. Мэр проехал по некоторым адресам, спустился в подвалы, осмотрел тепловые узлы. «РИР-Энерго» объяснило отсутствие тепла большим количеством утечек, и это — при двухкратных летних проверках сетей! К «РИР-Энерго» много претензий у департамента развития территории: с начала года на компанию составили 776 предписаний о восстановлении благоустройства, оштрафовав на 7,2 млн рублей. А Госжилинспекция предложила «РИР-Энерго» пересчитать плату за тепло жильцам домов, где она начисляется по нормативу, за каждый час отсутствия услуги.
В октябре глава Липецка сменил руководителя МУП «Липецктеплосеть»: место Дмитрия Бондаревского занял бывший главный инженер ЛГЭКа Андрей Гладышев.
Прошу понизить мне потребность
раз повышать оклад нельзя
1 октября в Липецкой области выросли коммунальные тарифы — в среднем на 12,8%, больше, чем у всех соседей по Черноземью, кроме Тамбовской области (+17,5%). В этом году коммуналка подорожала дважды: 1 января из-за роста ставки НДС. Самый осязаемый платёж — отопление. Плата за 1 Гкал выросла с 3 100 рублей 36 копеек до 3 591 рубля 20 копеек, за теплоноситель — с 77 рублей 47 копеек до 90 рублей 13 копеек за кубометр. Отсюда рассчитываются цены на горячую воду.
Кубометр холодной воды от «РВК-Липецк» подорожал с 40 рублей 80 копеек до 47 рублей 40 копеек, водоотведение — с 36 рублей 14 копеек до 41 рубля 59 копеек. Но это еще цветочки. Ягодкой стала новость о том, что «РВК-Липецк» потребовал роста тарифа на водоотведение на 49,5% с 1 июля 2027 года! Главный инженер компании Александр Шачнев заявил в горсовете, что дефицит тарифной выручки компании в этом году составит 255,8 млн рублей, а с начала деятельности неоплаченные операционные расходы достигли миллиарда. Это связано с приростом вдвое имущества Росводоканала за счёт принятых на баланс компании бесхозяйных и новых сетей. Шачнев попытался успокоить депутатов: для 59% абонентов, платящих до 250 рублей в месяц, прибавка составит до 77 рублей, для 29% (до 500 рублей) — от 77 до 155 рублей. Горожанам он посоветовал экономить переходом на посудомоечные машины.
С 1 октября час парковки в центре Липецка подорожал с 36 до 44 рублей. Сейчас в зону платного паркинга входят 833 места. С ноября она увеличится сразу на 1400 мест за счет улиц Советской, Первомайской, Неделина, Ворошилова, Фрунзе, Гагарина, Пушкина, Карла Маркса, Кузнечной, Коммунальной, Торговой, Барашева, Горького, Крайней, 8 Марта, Толстого, Скороходова, переулка Литаврина, площадей Театральной, Петра Великого, Победы, Коммунальной и Торговой. Так мэрия намерена привлечь в бюджет дополнительные 43 млн рублей. По данным GOROD48, новые парковки могут заработать уже 5 ноября.
Для жильцов домов возле новых платных мест предусмотрено резидентское разрешение — годовой абонемент по сниженной цене для транспортных средств категории «B». Сейчас такой абонемент стоит 1951 рубль. Мэрия прорабатывает и продажу льготных абонементов для всех желающих на месяц или год.
Тем временем после жалоб на повторные штрафы за одни и те же нарушения Правил благоустройства мэрия приостановила наказание рублем за парковку на стихийных стоянках. Глава города поручил исключить дублирование протоколов, а к началу 2027 года создать публичную карту с указанием мест, где можно парковаться бесплатно.
Берите честных на работу —
они помногу не крадут
15 октября прошла первая сессия облсовета VIII созыва. Спикером Совета вновь избран 31-летний единоросс Владимир Сериков, его замами стали Андрей Фролов и Екатерина Хрусталева.
Членом Совета Федерации от облсовета стал 31-летний участник СВО Евгений Саввин, сложивший полномочия депутата. Его мандат перешёл экс-спикеру Павлу Путилину, работавшему в облсовете шесть созывов. Трое депутатов Госдумы от Липецкой области — Татьяна Дьяконова, Максим Кавджарадзе и Сергей Курбатов — получили руководящие посты в комитетах нижней палаты Федерального собрания.
После ухода Курбатова в Госдуму у главы региона Игоря Артамонова стало на одного заместителя меньше. Губернатор забрал под прямое подчинение два министерства: экономразвития и промышленности, инвестиций и науки. А представителем губернатора в облсовете вместо Курбатова стала вице-губернатор Ольга Белоглазова.
Мэр Липецка уволил директора МБУ «Благоустройство» Александра Мальнева — тот пытался представить работу управления лучше, чем она есть. Исполняющим обязанности директора МБУ назначен Кирилл Коптев. Новым председателем департамента физкультуры и спорта стал экс-депутат горсовета Александр Перевозчиков — он сменил Елену Стародубцеву, ушедшую по собственному желанию. Перевозчиков с 2010 года работал в «Спорткомплексе «Сокол», с 2020-го был его директором.
Бывшего директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Липецкэнерго» Виталия Мордыкина задержало ФСБ. По версии следствия, осенью 2024 года он подписал акты о расчистке просек ЛЭП с заведомо ложными сведениями, перечислив подрядчику более 37 млн рублей за фактически невыполненные работы. Санкция статьи обвинения — до 10 лет лишения свободы.
Следком возбудил дело о мошенничестве в особо крупном размере при закупке модульных туалетов экс-директором МАУК «Культурные пространства Липецка» Михаилом Степановым. Следствие считает, что он организовывал фиктивные торги, перечислив подрядчикам более 27,6 млн рублей при фактической стоимости туалетов в 17,6 миллиона. Сам Степанов заявил, что непонимает претензии силовиков. Что не помешало Михаилу Щербакову уволить его с должности директора ДК «Сокол» в связи с утратой доверия.
По иску прокуратуры Ельца в доход государства обратили имущество бывшего депутата горсовета Александра Купцова: 13 помещений, 6 земельных участков и более 29 млн рублей. В 2023–2024 годах он купил недвижимость более чем на 44 млн рублей, но законность происхождения этих денег подтвердить не смог. В связи с утратой доверия досрочно прекращены полномочия зампреда Совета депутатов Чаплыгинского округа Вячеслава Струганова: в декларации за 2024 год он не указал несколько объектов недвижимости кадастровой стоимостью около 4 млн рублей и более 750 тыс. рублей на счетах жены.
А Советский райсуд Липецка рассматривает иска прокуратуры и правительства области к экс-главе города Роману Ченцову, его жене, матери и тестю об обращении в доход государства имущества на 104 миллиона рублей. В 2018–2025 годах официальный доход семьи Ченцовых составил 32 млн рублей, а приобретенное за это время имущество оценивается в 104 миллиона. Неподтверждёнными оказались 72 млн рублей. Адвокаты семьи Ченцовых настаивают, что спорное имущество стоит гораздо меньше.
— Хотите вид? Купите галстук!
— Хотите мощь? Возьмите джип!
А я подумал и ответил:
«Хочу сорваться, дайте цепь!»
100 дней на посту мэра Михаил Щербаков отметил программным интервью GOROD48: «Если б не ввязался, потом бы жалел». Главное: он увольняет подчинённых, которые врут, к середине 2027-го намерен завершить оптимизацию структуры администрации, сократив количество заместителей ради экономии бюджета. Кандидата на пост своего первого зама он пока выбирает среди действующих заместителей.
В октябре мэрия срезала расходы бюджета на 283,8 млн рублей: департамент ЖКХ лишился 132 млн, департамент финансов — 64,3 миллиона, департамент градостроительства и архитектуры — 46,1 миллиона. Сократив расходы, муниципалитет снизил дефицит бюджета до 1,2 млрд рублей — таково требование правительства области.
Трамвайная концессия подорожала на четверть — с 10,1 млрд рублей до 12,7 миллиарда. Дополнительных источников финансирования нет, поэтому 20 октября заключено уже седьмое допсоглашение: концессионер «Мовиста Регионы Липецк» уложит 38,6 км путей вместо 42,8 км, а также откажется от «умного» депо. Сроки продлевали на два года — до 31 декабря 2027-го. Концессионер построил 33 километра новых путей, но мэрия до сих пор не приняла на баланс ни метра.
Только что покрашенные стены подземного перехода на площади Плеханова снова исписали граффити, в том числе надписью: «Даже если вы закрасите стену, вы не отберёте у нас голос». А в подземке на Новолипецке подросток повредил камеру наблюдения и оставил оскорбительную надпись на потолке. Такой случай уже второй, и каждый раз нашкодившие подростки приходили к Михаилу Щербакову с повинной.
НЛМК открыл в Липецке Центр реабилитации для детей с нарушениями двигательных функций. 16 специалистов смогут принимать до 200 детей в год. Это полностью закрывает потребность области и позволяет принимать пациентов со всего Центрального Черноземья. А на месте замороженного спорткомплекса «Катящиеся камни» в 2033 году должен появиться университетский кампус. Липецкой области обещан федеральный грант в 8 млрд рублей. У Молодежного парка разместят спорткомплекс с бассейном, деловой центр, лаборатории, технопарк и жильё гостиничного типа для студентов ЛГТУ, ЛГПУ, ЕГУ и Липецкого филиала РАНХиГС. Строительство начнут в 2028 году.
1
0
0
0
1
Комментарии (1)