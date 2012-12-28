Пострадал 25-летний мужчина, повреждены несколько домов и детская поликлиника: новые данные об атаке БПЛА
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Происшествия
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12 минут назад
Раненому во время атаки БПЛА липчанину поражающие элементы попали в грудь и сердце
25-летнего мужчину прооперировали кардиохирурги. Борьба за его жизнь продолжается.
«Операция прошла успешно. Он находится под постоянным наблюдением медиков и получает всю необходимую помощь. Состояние пациента тяжёлое, но мы верим в наших врачей и надеемся, что пострадавший скоро поправится», — рассказал губернатор.
Напомним, молодой мужчина — единственный пострадавший этой ночью, когда над областью было сбито два десятка беспилотников. В Липецке обломки БПЛА повредили две многоэтажки и несколько частных домов. Также БПЛА упал на поликлинику на Меркулова, 34. Она закрыта на время обезвреживания боевой части беспилотника.
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