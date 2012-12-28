Мэр Михаил Щербаков опубликовал график включения отопления

Подача тепла продлится как минимум до конца недели.

Завтра, 14 октября, в Липецке начинается отопительный сезон. Мэр Михаил Щербаков подписал соответствующее постановление.Отопление будут включать по графику с 14 по 17 октября. 18 октября — резервный день.После заполнения теплосетей управляющие компании будут отлаживать внутренние системы в домах. Кроме того, возможны порывы на сетях. Поэтому рассчитывать на скорое потепление в квартирах не стоит.«Просьба к жителям: если после запуска тепла в доме возникнут проблемы, обращайтесь в управляющую организацию или в ЕДС: 8-800-450-48-48. Будем контролировать ситуацию», — попросил липчан Михаил Щербаков.