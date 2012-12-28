Липецкая вечЁрка: начало отопительного сезона, миллиард рублей наличными и долгий путь за грибами
В Липецке муниципальная выплата при заключении контракта на участие в СВО выросла до 1,7 миллиона рублей
Общество
969
50 минут назад
1
Мэр Михаил Щербаков опубликовал график включения отопления
Подача тепла продлится как минимум до конца недели.
Отопление будут включать по графику с 14 по 17 октября. 18 октября — резервный день.
После заполнения теплосетей управляющие компании будут отлаживать внутренние системы в домах. Кроме того, возможны порывы на сетях. Поэтому рассчитывать на скорое потепление в квартирах не стоит.
«Просьба к жителям: если после запуска тепла в доме возникнут проблемы, обращайтесь в управляющую организацию или в ЕДС: 8-800-450-48-48. Будем контролировать ситуацию», — попросил липчан Михаил Щербаков.
3
1
2
1
4
Комментарии (1)