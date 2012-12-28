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18 минут назад

Сенатор Евгений Саввин: «Готов служить Родине на любом посту и направлении»

Сегодня депутаты областного Совета нового созыва выбрали своего представителя в Совете Федерации — уроженца Тербунского округа, Героя России 32-летнего подполковника Евгения Саввина. Он стал одним из самых молодых сенаторов — полномочиями члена Совета Федерации наделяют только с 30 лет.

Напомним, от каждого субъекта России в Совет Федерации входят два представителя: по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органа государственной власти региона. От главы региона с сентября 2024 года сенатором является Евгения Уваркина, от регионального парламента на срок его полномочий теперь назначен Евгений Саввин. Его предшественник, также представитель партии «Единая Россия», Максим Кавджарадзе в сентябре избран депутатом Государственной Думы IX созыва.

Политическая карьера офицера Евгения Саввина развивается стремительно. Уже спустя две недели после выборов в Липецкий областной Совет — 30 сентября — Президиум регионального политсовета «Единой России» предложил его кандидатуру для наделения полномочиями сенатора.

— Евгений Сергеевич, какие чувства испытали, когда узнали, что станете сенатором?

— Конечно, было приятно, что именно мне доверили такие полномочия. В принципе, я готов служить Родине на любом посту и на любом направлении. Для меня это осознанный шаг — служить стране и работать с населением. Встав на путь служения в составе Вооружённых сил, я готов продолжить это делать и после выхода на гражданку.

— Каждый солдат, а уж тем более подполковник мечтает стать генералом. Не жалко оставлять службу ради политической карьеры?

— Я считаю так: если появляется новое направление работы на благо Родины, то нужно развиваться и в нём. На своём старом посту — хотя пока ещё нынешнем, в армии, — я максимально возможно выполнил свой долг. Наверное, пришло время помогать людям уже и на новом направлении. Надеюсь принести не меньше пользы людям и стране и в мирной жизни!

— В партию «Единая Россия» вы вступили совсем недавно — в феврале этого года. Почему выбрали именно её?

— Тут вообще всё просто. С тех пор как родился, я помню только одного президента и Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ — Владимира Владимировича Путина. По его же инициативе и была создана партия, он долгое время её возглавлял, а сейчас является неформальным лидером. Поэтому тут у меня даже не возникло ни одного вопроса, почему я выбрал именно «Единую Россию».

— Какие приоритеты ставите перед собой в политической работе, законотворческом процессе?

— Приоритеты у меня простые: я хочу максимально принести пользу людям — причём абсолютно во всех сферах, насколько это возможно.

— Какие принятые за последнее время меры поддержки населения, инициированные партией «Единая Россия», вы считаете самыми важными и наиболее актуальными?

— Пока я ещё человек военный, из Вооружённых сил официально не уволен. Поэтому для меня наиболее важными и актуальными являются темы поддержки участников СВО и их семей, родных и близких. Хотя и многими другими вопросами и вообще политической повесткой я активно интересуюсь. Из приоритетов — всесторонние меры социальной поддержки населения: в том числе улучшение жилищных условий, принимаемые меры в сфере здравоохранения, поддержка молодых семей, всевозможные выплаты на детей.

— Как ваш армейский опыт может пригодиться при работе в Совете Федерации?

— Самым прямым и непосредственным образом. По сути, в армии я принимал важные решения и руководил людьми, просто это было в более напряжённой и более сложной обстановке. И все ключевые решения нужно было принимать очень быстро и обязательно понимать цену ошибки: если ты примешь неправильное решение, это приведёт к худшим последствиям, могут погибнуть люди… Я считаю, что такой опыт в моей новой работе тоже нужен.

— В каком комитете Совета Федерации хотелось бы работать?

— Если честно — я ещё не определился, в состав какого комитета хотелось бы попасть.

— Приходилось ли вам раньше работать с обращениями граждан и какие есть результаты этой работы?

— С обращениями гражданских ещё не приходилось. Но приходилось работать с обращениями военнослужащих по своей линии, и результат этой работы положительный.

— Как сенатору вам предстоит большая работа и в области. Где собираетесь побывать в первую очередь, на что хотите обратить внимание?

— Наверное, первый округ, куда я хочу съездить, — тот, откуда я родом, а это Тербунский округ. Я из небольшого посёлка Райский. Меня сильно интересуют вопросы молодёжи, её патриотического и спортивного воспитания. Обязательно посещу спортивные секции клуба, где я сам когда-то занимался, посмотрю, что изменилось, и чем им можно помочь. Это прям в первую очередь! Хотелось бы съездить в школы, чтобы посмотреть, как в наших детях воспитывают патриотический дух. Вообще, в Липецкой области очень много объектов и округов, которые я бы хотел посетить. И не только в Липецкой.

— Вы родом из небольшого посёлка и ещё во время избирательной кампании называли социально-экономическое развитие муниципалитетов и сельской местности одним из своих приоритетов. Решение каких проблем села считаете первостепенным?

— Здесь всё очень просто: я считаю, что в селе можно жить, и нужно жить, и необходимо создавать все условия для того, чтобы молодёжь, молодые семьи хотели сюда вернуться, хотели здесь остаться, хотели здесь жить и здесь работать. Мне очень импонирует слоган, который несколько лет назад придумали в Липецкой области: «Хочу здесь жить». А для этого нужна достойная заработная плата, нужно развивать спорт, культуру и творчество, чтобы можно было куда-то отдать детей, чтобы они развивались в различных направлениях. Для меня вот эти все моменты — первостепенное. Село должно развиваться, округа должны развиваться, а районные центры должны ничем не уступать в своём развитии крупным городам и областным центрам. И я считаю, что всё это реально, всё это возможно сделать, если правильно и грамотно подходить к этому вопросу.
Евгений Саввин
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