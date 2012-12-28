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сегодня, 16:22
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В Липецке без тепла остаются 28 многоквартирных домов

27 из них — из-за порывов на тепловых сетях.

Главной темой сегодняшнего оперативного совещания в мэрии Липецка было отопление. Председатель департамента ЖКХ Владимир Яриков доложил главе города Михаилу Щербакову о том, что по состоянию на сегодня отопление подано в 2 864 многоквартирных дома. Без тепла остаются 28 многоэтажек (в минувшую пятницу их было 35). Одна, в переулке Осенний, 14, — по вине управляющей компании. Остальные находятся в зоне ответственности «РИР Энерго».

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Представитель «РИР Энерго» Виталий Маклаков, в свою очередь, причиной холода в квартирах назвал аварии на теплосетях. По словам энергетика, сейчас аварийные бригады «РИР Энерго» устраняют 41 утечку на улицах 15-й микрорайон, Доватора, Ленина, Интернациональной, Неделина, Гагарина, Асфальтной, Адмирала Макарова, Плеханова, проспектах 60 лет СССР и Победы (на прошлой неделе ресурсоснабжающая организация устранила 58 порывов). Не повезло и административному зданию на улице Льва Толстого, 1, которое занимают подразделения мэрии и правительства области, — в нём нет отопления из-за третьего подряд порыва на сетях (последний случился под оживлённым проездом к зданию, который придётся вскрывать).

Михаил Щербаков потребовал уже сегодня к вечеру предоставить ему поадресный план работ с тем, чтобы в кратчайшие сроки все эти дома были с теплом. «На улице ночью температура воздуха уже опускается почти до нуля!» Однако Виталий Маклаков отказался от предложенной ему главой города помощи, пообещав подать теплоноситель во все дома без отопления в течение двух-трёх дней. Михаил Щербаков сопроводил это обещание репликой о том, что за ситуацией помимо него следят в прокуратуре и Следственном комитете.

Кстати, к «РИР Энерго» больше всего претензий со стороны другого департамента — развития территории, контролирующего восстановление мест земляных работ. С начала года ведомство направило нарушителям сроков раскопок 1 663 предписания по наведению порядка, взыскав с них 9 млн рублей штрафов. Из этой суммы на «РИР Энерго» приходится 7,2 млн рублей штрафов по 776 предписаниям.

Председатель департамента ЖКХ мэрии также сообщил о росте жалоб горожан на перебои с горячей водой с началом отопительного сезона. На прошлой неделе в департамент поступило более 2400 таких обращений от липчан, проживающих в 699 домах. В то же время количество жалоб на отсутствие должных параметров теплоносителя неуклонно снижается: с пика в 907 обращений 19 октября до 653 по состоянию на минувшую пятницу.

Владимир Яриков сообщил главе города, что уже с этого понедельника акцент с подачи тепла в дома смещается на реагирование на жалобы горожан по параметрам теплоносителя. «Начинаем комиссионную отработку таких обращений вместе с сотрудниками ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний». Михаил Щербаков, в свою очередь, призвал подчинённых ответственно подходить к каждой такой ситуации.

P. S. Глава города сменил руководителя МУП «Липецктеплосеть», обеспечивающего подачу тепла и горячей воды жителям Сокола и Сырского Рудника. Место Дмитрия Бондаревского занял бывший главный инженер ЛГЭКа Андрей Гладышев. Напомним, что Дмитрий Бондаревский в своё время, в 2021 году, сменил в этой должности своего отца Николая Бондаревского.
отопление
ЖКХ
раскопка
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Комментарии (6)

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Депататская 80
49 минут назад
Отопления нет
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Малые Ключи 2
сегодня, 16:59
А почему нас не указали? Но за то административное здание есть, за них конечно я больше всех переживаю!
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Житель.
сегодня, 16:57
Если со слов мэра, что по 13 ноября производится регулировка теплоноситея и подачи. То почему в квитанция будет суммы как за качественно предоставленные услуги? Ведь полно обращений на которые не реагируют наши власти по поводу не до топа,батареи в квартире ели тёплые, на вопрос почему идёт регулировка подачи.
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Депататская 80
сегодня, 16:45
На депутатской 80 тоже отопление до сих пор так и не появилось. УК трубку не берет, мэр в личных сообщениях написал что разберется, до сих пор не разобрались
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Студгородок
сегодня, 16:30
Уж можно было огласить весь список. На поверку.
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Владимир
сегодня, 16:29
Интересно, а Терешковой 17 входит в этот перечень? Ни отопления, ни горячей воды. Надо мэра срочно вызвать. Он, говорят, большой спец по запуску тепла в домах.
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