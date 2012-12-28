В Липецке без тепла остаются 28 многоквартирных домов

27 из них — из-за порывов на тепловых сетях.

Главной темой сегодняшнего оперативного совещания в мэрии Липецка было отопление. Председатель департамента ЖКХ Владимир Яриков доложил главе города Михаилу Щербакову о том, что по состоянию на сегодня отопление подано в 2 864 многоквартирных дома. Без тепла остаются 28 многоэтажек (в минувшую пятницу их было 35). Одна, в переулке Осенний, 14, — по вине управляющей компании. Остальные находятся в зоне ответственности «РИР Энерго».Представитель «РИР Энерго» Виталий Маклаков, в свою очередь, причиной холода в квартирах назвал аварии на теплосетях. По словам энергетика, сейчас аварийные бригады «РИР Энерго» устраняют 41 утечку на улицах 15-й микрорайон, Доватора, Ленина, Интернациональной, Неделина, Гагарина, Асфальтной, Адмирала Макарова, Плеханова, проспектах 60 лет СССР и Победы (на прошлой неделе ресурсоснабжающая организация устранила 58 порывов). Не повезло и административному зданию на улице Льва Толстого, 1, которое занимают подразделения мэрии и правительства области, — в нём нет отопления из-за третьего подряд порыва на сетях (последний случился под оживлённым проездом к зданию, который придётся вскрывать).Михаил Щербаков потребовал уже сегодня к вечеру предоставить ему поадресный план работ с тем, чтобы в кратчайшие сроки все эти дома были с теплом. «На улице ночью температура воздуха уже опускается почти до нуля!» Однако Виталий Маклаков отказался от предложенной ему главой города помощи, пообещав подать теплоноситель во все дома без отопления в течение двух-трёх дней. Михаил Щербаков сопроводил это обещание репликой о том, что за ситуацией помимо него следят в прокуратуре и Следственном комитете.Кстати, к «РИР Энерго» больше всего претензий со стороны другого департамента — развития территории, контролирующего восстановление мест земляных работ. С начала года ведомство направило нарушителям сроков раскопок 1 663 предписания по наведению порядка, взыскав с них 9 млн рублей штрафов. Из этой суммы на «РИР Энерго» приходится 7,2 млн рублей штрафов по 776 предписаниям.Председатель департамента ЖКХ мэрии также сообщил о росте жалоб горожан на перебои с горячей водой с началом отопительного сезона. На прошлой неделе в департамент поступило более 2400 таких обращений от липчан, проживающих в 699 домах. В то же время количество жалоб на отсутствие должных параметров теплоносителя неуклонно снижается: с пика в 907 обращений 19 октября до 653 по состоянию на минувшую пятницу.Владимир Яриков сообщил главе города, что уже с этого понедельника акцент с подачи тепла в дома смещается на реагирование на жалобы горожан по параметрам теплоносителя. «Начинаем комиссионную отработку таких обращений вместе с сотрудниками ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний». Михаил Щербаков, в свою очередь, призвал подчинённых ответственно подходить к каждой такой ситуации.Глава города сменил руководителя МУП «Липецктеплосеть», обеспечивающего подачу тепла и горячей воды жителям Сокола и Сырского Рудника. Место Дмитрия Бондаревского занял бывший главный инженер ЛГЭКа Андрей Гладышев. Напомним, что Дмитрий Бондаревский в своё время, в 2021 году, сменил в этой должности своего отца Николая Бондаревского.