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сегодня, 09:08
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Тепло включают в детсадах и школах Липецка

Постановление о начале отопительного сезона подписал глава городской администрации.

Отопительный сезон начался 1 октября в липецких школах, детских садах, учреждениях культуры, здравоохранения, социального обслуживания, физкультуры и спорта. Соответствующее постановление подписал мэр Михаил Щербаков.

«Важно понимать, что система не запускается одномоментно. Тепловым сетям нужно заполниться, после чего специалисты проводят регулировку. Поэтому тепло в учреждения будет приходить постепенно», — написал глава Липецка в соцсетях.

Что касается жилых домов, то, по словам мэра, администрация города ориентируется на погоду. Отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура наружного воздуха держится ниже +8 градусов в течение пяти суток подряд.

«Будем наблюдать, после чего — принимать решение», — заключил мэр.

отопительный сезон
Михаил Щербаков
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
31 минуту назад
В Москве с 1 включают отопление. У нас изношеность придомовых ОДПУ и не рабочих на 65-70% и не известно когда включат , к тому же многие платят по тарифу. А сейчас с повышением тарифа это очень больно вдарит по карману за не получиную услугу некоторым.
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Гость
47 минут назад
В Москве боясь негатива от населения включили с 1 числа отопление. Так как там тоже хватает не рабочих ОДПУ. А у нас по таким тарифам можно и в середине или в конце месяца, не чего заплатим. У нас на 60-70% дома с нерабочими ОДПУ.
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Шкраб
53 минуты назад
Не с этим ли связано, что со вчерашнего дня полотенцесушитель холодный, а вода в кране чуть теплая? 11 мкр.
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На следующей
53 минуты назад
Неделе +19
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Житель
43 минуты назад
Включат как в Воронеже в том году 29-30 а возьмут за целый месяц. О КАК. А тариф заоблачный.
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Можно
59 минут назад
Наблюдать и мёрзнуть бесконечно...
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смотритель зоопарка
сегодня, 09:16
все равно щас порыв за порывом и приветики
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