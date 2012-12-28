Тепло включают в детсадах и школах Липецка

Постановление о начале отопительного сезона подписал глава городской администрации.



Отопительный сезон начался 1 октября в липецких школах, детских садах, учреждениях культуры, здравоохранения, социального обслуживания, физкультуры и спорта. Соответствующее постановление подписал мэр Михаил Щербаков.«Важно понимать, что система не запускается одномоментно. Тепловым сетям нужно заполниться, после чего специалисты проводят регулировку. Поэтому тепло в учреждения будет приходить постепенно», — написал глава Липецка в соцсетях.Что касается жилых домов, то, по словам мэра, администрация города ориентируется на погоду. Отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура наружного воздуха держится ниже +8 градусов в течение пяти суток подряд.«Будем наблюдать, после чего — принимать решение», — заключил мэр.