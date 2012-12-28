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Общество
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сегодня, 09:08
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Тепло включают в детсадах и школах Липецка
Постановление о начале отопительного сезона подписал глава городской администрации.
«Важно понимать, что система не запускается одномоментно. Тепловым сетям нужно заполниться, после чего специалисты проводят регулировку. Поэтому тепло в учреждения будет приходить постепенно», — написал глава Липецка в соцсетях.
Что касается жилых домов, то, по словам мэра, администрация города ориентируется на погоду. Отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура наружного воздуха держится ниже +8 градусов в течение пяти суток подряд.
«Будем наблюдать, после чего — принимать решение», — заключил мэр.
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