Сбивший насмерть двух дорожных рабочих водитель получил два с половиной года колонии-поселения
«Единая Россия» выдвинула Владимира Серикова в спикеры областного Совета, Героя России Евгения Саввина — в сенаторы
У елецкого депутата-единоросса конфисковали 13 помещений, 6 земельных участков и более 29 миллионов рублей
Липецкая вечЁрка: голосование за отопление, пожалел ли Щербаков, что стал мэром и кто станет новым сенатором
Выходные в Липецке: спектакли МХАТ Безрукова, визит самого результативного нападающего отечественного футбола
Общество
20
7 минут назад
С чили, с мёдом и с корицей: полноценный обед из тыквы за полчаса
Команда «Четыре сезона» готовила блюда из тыквы, и вот что у нас получилось.
Тыквы разные: оранжевые, жёлтые, красные
Урожай тыкв «Четырём сезонам» в этом году привалил изрядный: на шести сотках созрели и жёлтые гиганты, и оранжевая мелочь, и светло-коричневые «гитары». Что делать с двухпудовыми гигантами, мы ещё не решили, хотя вариантов много, а с мелочью от кило и чуть больше поработали на скорую руку.
Итак, нахватав из уже увядающих плетей две корзины разноцветных тыковок, мы отправились на кухню. По ходу решили: оранжево-зелёная тыковка на пару кило пойдёт на гарнир, а светло-коричневая «гитара» — на десерт. Из остальных мы сделаем сок с мякотью.
Мексиканский гарнир
Родина тыквы — Мексика, где начали её возделывать ещё за пять тысяч лет до нашей эры, но использовали только в качестве сосудов. Потом тыква опутала своими плетями всю планету. Сосуды из тыквы делали римляне, китайцы выдалбливали из неё чаши, а русские, познакомившись с тыквой, начали кормить ею поросят. Да и то нехотя, ведь тыква на 90% состоит из воды. Зато наряду со свёклой для русских тыква стала главным лакомством, если запечь её в печи.
Но мы начали не с десерта, а с гарнира по рецепту, вычитанному в интернете. Оранжево-зелёную тыковку очистили от семечек, но не от кожуры, порезали на ломтики в 3–5 сантиметров, посолили слегка розовой гималайской солью (особого смысла в этом нет, но всё по рецепту!), добавили оливкового масла, присыпали хмели-сунели, смесью прованских трав и «мексиканской смесью» с перцем чили в составе. Эту приправу в составе целого набора накануне нам доставили из прерий Кабардинки.
Затем кубики тыквы легли на противень, застеленный пергаментной бумагой для запекания, и отправились в нагретую до 180 градусов духовку на час.
Сок — самая мякотка!
Пока духовой шкаф занят мексиканским гарниром, самое время заняться беспородным, несколько раз перекрещённым между собой летом тыквенным ассорти, потерявшим свой сортовой ДНК, но не ставшим от этого хуже.
В пятилитровую эмалированную кастрюлю отправились тыквенные кубики, теперь уже очищенные от кожуры, размером 2–3 сантиметра (чем мельче, тем быстрее сварятся, но на тёрке натирать не нужно!). Доливаем воду в заполненную на три четверти кастрюлю так, чтобы тыква скрылась. Кто любит тыквенный сок погуще, с большим содержанием мякоти, воды надо поменьше; кто любит пожиже, соответственно, воды побольше. Сахар — по вкусу, но можно обойтись и без него. У нас на пятилитровую кастрюлю пошли три столовые ложки с горкой.
Варится осенняя, не полежавшая ещё как следует тыква быстро — с полчаса. Наша сварилась примерно одновременно с тем, как звякнул таймер духовки с гарниром.
Пока кастрюля остывала на улице, мы попробовали тыкву из духовки. И вы знаете, не зря в последние годы липецкие рестораны и кафе вводят в свои меню гарниры из тыквы в разном исполнении! Условно-мексиканский рецепт с перчиком чили, розмарином и травами «из самого Прованса», что под Геленджиком и Анапой, вышел вполне съедобным. Не к стейку-рибай, конечно, к вчерашним шницелям, но очень и очень!
Перекусив запечённой тыквой, вернулись к соку. Прямо в кастрюле разварившиеся кубики были добиты блендером до густоватого сока с мякотью. Очень быстро и легко. Так что сок в линейке тыквенной гастрономии — самое простое, что можно состряпать на скорую руку. Дольше готовить сок на зиму — необходимо простерилизовать банки в духовке и, наполненные горячим варевом, закатать крышками, укутать покрывалом и сутки продержать в тепле. А потом в погреб. Или на антресоли. Получившиеся у нас несколько бутылей из-под, кстати, тыквенного и тыквенно-морковного сока отправились просто в холодильник без задачи долгого хранения.
Нельзя не влюбиться в тыкву с мёдом и корицей
И наконец настал черёд десерта. Тыкву-гитару, или, как её ещё называют, мускатную, разрезаем вдоль, извлекаем семечки, режем дольками или кубиками.
Добавляем к кубикам и долькам, во-первых, десертную ложку корицы, примерно столько же ванильного сахара и, в нашем случае, две столовые ложки сильно с горкой мёда! Перемешиваем, выкладываем на противень — и в духовку. Как и в первом случае — на 180 градусов и на час по времени.
Уже минут через десять кухня наполняется запахами корицы и ванили. А затем вступает в силу мёд и отдаёт аромат сама мускатная тыква. Да, ради такого десерта, который на ура пойдёт к вечернему травяному чаю вместо пирожного или тортика, причём с пользой для здоровья, стоит поколдовать с тыквой.
Мы взяли простейшие рецепты, не требующие ни особых затрат, ни труда, ни времени (три блюда практически за три часа!). Таких простых рецептов в Сети множество: и крем-супов, и каш, и запеканок, и оладий, и сырников; есть даже тыквенные стейки, тыква с пармезаном, начинённая камамбером, тыква, фаршированная фруктами и ягодами, мясными ассорти; даже плов есть, приготовленный в тыкве вместо казана. В кулинарном плане тыква превосходит кабачок многократно.
О том, как вырастить тыкву без лишних хлопот
А вот что говорит о тыкве известный липецкий биолог и садовод Сергей Глазинов.
— Тыква относится к семейству тыквенных — это огурцы, кабачки, арбузы. Строго говоря, тыква — не овощ, а тыквина, особый плод. Арбуз, кстати, тоже не ягода, а всё та же тыквина.
Тыквенные — одни из немногих растений, которые очень любят органику. Под зиму на место будущей грядки можно вносить свежий навоз. Если осенью не получилось — весной, но уже полуперепревший. В естественных условиях, в тропиках, тыквенные растут на рыхлом листовом опаде, где бактерии быстро перерабатывают органику и выделяют углекислый газ, который растения усваивают.
Тыква — растение теплолюбивое. В условиях Липецкой области на рассаду её сеют примерно 15 апреля, обязательно в отдельные горшочки: молодые растения не выносят повреждения корней. В грунт высаживают перевалкой, с комом земли. В открытый грунт семена лучше сеять сухими. Они будут лежать в лунке и прорастут, когда почва прогреется. Замачивать нельзя: если придут заморозки, наклюнувшиеся семена погибнут. Заморозков не выносит и рассада, поэтому стоит подумать об её укрытии.
Семена свежие, собранные осенью, высевать нежелательно: растения дадут в основном мужские цветки, пустоцветы, и почти не будет женских. Семена тыквенных сохраняют всхожесть до 10 и более лет, если хранить их в прохладе и сухости. Лучше высевать семена 3–4–5-летней давности. С годами всхожесть падает: 80–90% — это отличный показатель, выше 60% — хороший, — но те растения, что взойдут, будут урожайнее и с оптимальным соотношением мужских и женских цветков.
Уход за тыквой минимальный. Поливать её почти не нужно: корневая система мощная, уходит примерно на шесть метров во все стороны и в глубину. При посеве сухими семенами лунку даже не поливают. Рассаду поливают, но не заливают — корни дышат, перелива тыква не выносит. Если осенью и весной внесли органику, больше ничего не требуется.
Вредители на тыкве появляются редко, обычно обработка не нужна. Грибные инфекции возникают при затяжной влажной погоде или от обильных поливов — тогда используют фунгициды. Если летом не подходить к тыкве лишний раз с поливом, болезней будет мало.
Убирают урожай до заморозков: даже небольшой минус ведёт к тому, что тыква плохо хранится. Для наших условий подходят раннеспелые и среднеспелые сорта. Убранную тыкву хранят в сухом прохладном помещении.
0
0
0
0
0
Комментарии