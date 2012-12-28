С чили, с мёдом и с корицей: полноценный обед из тыквы за полчаса

Команда «Четыре сезона» готовила блюда из тыквы, и вот что у нас получилось.

В конце лета мы рассказали, как легко «утилизировать кабачки», а теперь пришло время тыквы, неурожая которой, как и кабачков, практически не бывает. И так же, как и с кабачками, случается, что тыквы идут по рукам. Однако не спешите раздавать её знакомым. Тыква умеет быть разной: нежной и сладкой, если добавить к ней мёд, ваниль, корицу и запечь в духовом шкафу, или пикантной, если приготовить её с оливковым маслом, розмарином, прованскими травами и перцем чили. А какой вкусный тыквенный сок! Причём готовить его проще простого.Урожай тыкв «Четырём сезонам» в этом году привалил изрядный: на шести сотках созрели и жёлтые гиганты, и оранжевая мелочь, и светло-коричневые «гитары». Что делать с двухпудовыми гигантами, мы ещё не решили, хотя вариантов много, а с мелочью от кило и чуть больше поработали на скорую руку.Итак, нахватав из уже увядающих плетей две корзины разноцветных тыковок, мы отправились на кухню. По ходу решили: оранжево-зелёная тыковка на пару кило пойдёт на гарнир, а светло-коричневая «гитара» — на десерт. Из остальных мы сделаем сок с мякотью.Родина тыквы — Мексика, где начали её возделывать ещё за пять тысяч лет до нашей эры, но использовали только в качестве сосудов. Потом тыква опутала своими плетями всю планету. Сосуды из тыквы делали римляне, китайцы выдалбливали из неё чаши, а русские, познакомившись с тыквой, начали кормить ею поросят. Да и то нехотя, ведь тыква на 90% состоит из воды. Зато наряду со свёклой для русских тыква стала главным лакомством, если запечь её в печи.Но мы начали не с десерта, а с гарнира по рецепту, вычитанному в интернете. Оранжево-зелёную тыковку очистили от семечек, но не от кожуры, порезали на ломтики в 3–5 сантиметров, посолили слегка розовой гималайской солью (особого смысла в этом нет, но всё по рецепту!), добавили оливкового масла, присыпали хмели-сунели, смесью прованских трав и «мексиканской смесью» с перцем чили в составе. Эту приправу в составе целого набора накануне нам доставили из прерий Кабардинки.Затем кубики тыквы легли на противень, застеленный пергаментной бумагой для запекания, и отправились в нагретую до 180 градусов духовку на час.Пока духовой шкаф занят мексиканским гарниром, самое время заняться беспородным, несколько раз перекрещённым между собой летом тыквенным ассорти, потерявшим свой сортовой ДНК, но не ставшим от этого хуже.В пятилитровую эмалированную кастрюлю отправились тыквенные кубики, теперь уже очищенные от кожуры, размером 2–3 сантиметра (чем мельче, тем быстрее сварятся, но на тёрке натирать не нужно!). Доливаем воду в заполненную на три четверти кастрюлю так, чтобы тыква скрылась. Кто любит тыквенный сок погуще, с большим содержанием мякоти, воды надо поменьше; кто любит пожиже, соответственно, воды побольше. Сахар — по вкусу, но можно обойтись и без него. У нас на пятилитровую кастрюлю пошли три столовые ложки с горкой.Варится осенняя, не полежавшая ещё как следует тыква быстро — с полчаса. Наша сварилась примерно одновременно с тем, как звякнул таймер духовки с гарниром.Пока кастрюля остывала на улице, мы попробовали тыкву из духовки. И вы знаете, не зря в последние годы липецкие рестораны и кафе вводят в свои меню гарниры из тыквы в разном исполнении! Условно-мексиканский рецепт с перчиком чили, розмарином и травами «из самого Прованса», что под Геленджиком и Анапой, вышел вполне съедобным. Не к стейку-рибай, конечно, к вчерашним шницелям, но очень и очень!Перекусив запечённой тыквой, вернулись к соку. Прямо в кастрюле разварившиеся кубики были добиты блендером до густоватого сока с мякотью. Очень быстро и легко. Так что сок в линейке тыквенной гастрономии — самое простое, что можно состряпать на скорую руку. Дольше готовить сок на зиму — необходимо простерилизовать банки в духовке и, наполненные горячим варевом, закатать крышками, укутать покрывалом и сутки продержать в тепле. А потом в погреб. Или на антресоли. Получившиеся у нас несколько бутылей из-под, кстати, тыквенного и тыквенно-морковного сока отправились просто в холодильник без задачи долгого хранения.И наконец настал черёд десерта. Тыкву-гитару, или, как её ещё называют, мускатную, разрезаем вдоль, извлекаем семечки, режем дольками или кубиками.Добавляем к кубикам и долькам, во-первых, десертную ложку корицы, примерно столько же ванильного сахара и, в нашем случае, две столовые ложки сильно с горкой мёда! Перемешиваем, выкладываем на противень — и в духовку. Как и в первом случае — на 180 градусов и на час по времени.Уже минут через десять кухня наполняется запахами корицы и ванили. А затем вступает в силу мёд и отдаёт аромат сама мускатная тыква. Да, ради такого десерта, который на ура пойдёт к вечернему травяному чаю вместо пирожного или тортика, причём с пользой для здоровья, стоит поколдовать с тыквой.Мы взяли простейшие рецепты, не требующие ни особых затрат, ни труда, ни времени (три блюда практически за три часа!). Таких простых рецептов в Сети множество: и крем-супов, и каш, и запеканок, и оладий, и сырников; есть даже тыквенные стейки, тыква с пармезаном, начинённая камамбером, тыква, фаршированная фруктами и ягодами, мясными ассорти; даже плов есть, приготовленный в тыкве вместо казана. В кулинарном плане тыква превосходит кабачок многократно.А вот что говорит о тыкве известный липецкий биолог и садовод Сергей Глазинов.— Тыква относится к семейству тыквенных — это огурцы, кабачки, арбузы. Строго говоря, тыква — не овощ, а тыквина, особый плод. Арбуз, кстати, тоже не ягода, а всё та же тыквина.Тыквенные — одни из немногих растений, которые очень любят органику. Под зиму на место будущей грядки можно вносить свежий навоз. Если осенью не получилось — весной, но уже полуперепревший. В естественных условиях, в тропиках, тыквенные растут на рыхлом листовом опаде, где бактерии быстро перерабатывают органику и выделяют углекислый газ, который растения усваивают.Тыква — растение теплолюбивое. В условиях Липецкой области на рассаду её сеют примерно 15 апреля, обязательно в отдельные горшочки: молодые растения не выносят повреждения корней. В грунт высаживают перевалкой, с комом земли. В открытый грунт семена лучше сеять сухими. Они будут лежать в лунке и прорастут, когда почва прогреется. Замачивать нельзя: если придут заморозки, наклюнувшиеся семена погибнут. Заморозков не выносит и рассада, поэтому стоит подумать об её укрытии.Семена свежие, собранные осенью, высевать нежелательно: растения дадут в основном мужские цветки, пустоцветы, и почти не будет женских. Семена тыквенных сохраняют всхожесть до 10 и более лет, если хранить их в прохладе и сухости. Лучше высевать семена 3–4–5-летней давности. С годами всхожесть падает: 80–90% — это отличный показатель, выше 60% — хороший, — но те растения, что взойдут, будут урожайнее и с оптимальным соотношением мужских и женских цветков.Уход за тыквой минимальный. Поливать её почти не нужно: корневая система мощная, уходит примерно на шесть метров во все стороны и в глубину. При посеве сухими семенами лунку даже не поливают. Рассаду поливают, но не заливают — корни дышат, перелива тыква не выносит. Если осенью и весной внесли органику, больше ничего не требуется.Вредители на тыкве появляются редко, обычно обработка не нужна. Грибные инфекции возникают при затяжной влажной погоде или от обильных поливов — тогда используют фунгициды. Если летом не подходить к тыкве лишний раз с поливом, болезней будет мало.Убирают урожай до заморозков: даже небольшой минус ведёт к тому, что тыква плохо хранится. Для наших условий подходят раннеспелые и среднеспелые сорта. Убранную тыкву хранят в сухом прохладном помещении.