ТОП нарушений благоустройства в Липецке: граффити, раскопки и бурьян

В 2026 году городской департамент развития территории выявил почти 9 тысяч нарушений правил благоустройства, несмотря на то, что в ведомстве не заполнена почти половина штата.

Сегодня комиссия по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике городского Совета депутатов обсуждала работу городского департамента развития территории. Это ведомство в том числе контролирует благоустройство Липецка.С начала года департамент обнаружил почти девять тысяч различных нарушений правил благоустройства города и выдал 5 850 предписаний об их устранении. Суды рассмотрели более 750 административных дел о неустранённых нарушениях. В общей сложности выписано штрафов на 9,12 миллиона рублей. Практически все они оплачены, рассказала председатель департамента Екатерина Банникова.Чаще всего административные предписания департамент выдавал из-за надписей, граффити и объявлений — 1 628, за ненадлежащее восстановление благоустройства после земляных работ — 1 531 предписание, за неочищенные от снега и наледи дорожки и нескошенную траву — 968, за несанкционированное размещение рекламных конструкций — 708, за мусор — 600, за ненадлежащее состояние элементов благоустройства — 186, за ненадлежащее состояние фасадов — 65.Также с начала года департамент нашёл 570 незаконно установленных гаражей и разукомплектованных автомобилей. Добровольно владельцы убрали только 268 из них.Председатель горсовета Евгения Фрай предложила помогать владельцам зданий и коммерческих помещений в поиске тех, кто уродует их граффити и объявлениями. Ведь если речь идёт о муниципальной собственности, к примеру остановочных павильонах, то город ищет нарушителей совместно с полицией. В мэрии пообещали подумать над предложением.Депутат Светлана Тюнина спросила, сколько человек работает в департаменте развития территории. Оказалось, при штате в 19 сотрудников в наличии всего 11.— Я впечатлён количеством выявленных нарушений и переданных в суд дел. Для этого необходим достаточно большой штат, а у вас недоштат, — удивился депутат Игорь Подзоров.