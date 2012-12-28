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59 минут назад
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ТОП нарушений благоустройства в Липецке: граффити, раскопки и бурьян

В 2026 году городской департамент развития территории выявил почти 9 тысяч нарушений правил благоустройства, несмотря на то, что в ведомстве не заполнена почти половина штата.

Сегодня комиссия по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике городского Совета депутатов обсуждала работу городского департамента развития территории. Это ведомство в том числе контролирует благоустройство Липецка.

С начала года департамент обнаружил почти девять тысяч различных нарушений правил благоустройства города и выдал 5 850 предписаний об их устранении. Суды рассмотрели более 750 административных дел о неустранённых нарушениях. В общей сложности выписано штрафов на 9,12 миллиона рублей. Практически все они оплачены, рассказала председатель департамента Екатерина Банникова.

Чаще всего административные предписания департамент выдавал из-за надписей, граффити и объявлений — 1 628, за ненадлежащее восстановление благоустройства после земляных работ — 1 531 предписание, за неочищенные от снега и наледи дорожки и нескошенную траву — 968, за несанкционированное размещение рекламных конструкций — 708, за мусор — 600, за ненадлежащее состояние элементов благоустройства — 186, за ненадлежащее состояние фасадов — 65.

Также с начала года департамент нашёл 570 незаконно установленных гаражей и разукомплектованных автомобилей. Добровольно владельцы убрали только 268 из них.

Председатель горсовета Евгения Фрай предложила помогать владельцам зданий и коммерческих помещений в поиске тех, кто уродует их граффити и объявлениями. Ведь если речь идёт о муниципальной собственности, к примеру остановочных павильонах, то город ищет нарушителей совместно с полицией. В мэрии пообещали подумать над предложением.

Депутат Светлана Тюнина спросила, сколько человек работает в департаменте развития территории. Оказалось, при штате в 19 сотрудников в наличии всего 11.

— Я впечатлён количеством выявленных нарушений и переданных в суд дел. Для этого необходим достаточно большой штат, а у вас недоштат, — удивился депутат Игорь Подзоров.
благоустройство
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Комментарии (6)

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Сначала новые
гостья
19 минут назад
Так им же нейросити помогают! При этом бурьян на муниципальных участках не фиксируется, штрафы не выписываются.
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65+
39 минут назад
Платите работникам зарплату а не пособие на существование и со штатом всё будет нормально . Очереди будет стоять как в чиновники и депутаты .
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Интересно
45 минут назад
Специально для Подзорова , открываем официальный сайт администрации города Липецка , Муниципалитет Справочник администрации Департамент развития территории Контакты Итого.61 работник Департамента развития территории . Про какие 11 сотрудников идёт речь ?
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...
51 минуту назад
надо еще увеличить штат .....маловато
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А шо
52 минуты назад
Это штат полезного сделал!
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САМЫЙ КОРОТКИЙ АНЕКДОТ
53 минуты назад
---при штате в 19 сотрудников в наличии всего 11.---
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