Сегодня в Липецке: концерты, спектакли и футбол; слова в резюме, которые начали раздражать работодателей
71-летняя пенсионерка потеряла кошелек со 100 000 рублей: у него тут же нашёлся новый хозяин
Сегодня в Липецке: концерты, спектакли и футбол; слова в резюме, которые начали раздражать работодателей
Общество
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сегодня, 11:27
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С 1 октября плата за парковку в Липецке составит 44 рубля
В ноябре платных парковок в городе станет больше.
Предполагается, что платных парковочных мест станет больше на 1400. Их оборудуют на улицах Советской, Первомайской, Неделина, Ворошилова, Фрунзе, Гагарина (от площади Авиаторов до улицы Ленина), Пушкина, Карла Маркса, Кузнечной, Коммунальной, Торговой, Барашева, Горького, Крайней, 8 Марта, Толстого, Скороходова, в переулке Литаврина, на площадях Театральной, Петра Великого, Победы, Коммунальной и Торговой. Таким образом, мэрия собирается получить в городской бюджет дополнительные 43 миллиона рублей.
В администрации Липецка GOROD48 сообщили, что у новых парковочных мест уже устанавливают знаки и наносят разметку. Расширение платного пространства начнётся в ноябре.
Напомним, плата за парковку взимается в будние дни с восьми утра до восьми вечера. Бесплатны первые 15 минут стоянки и первые полтора часа на парковках у соцобъектов.
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