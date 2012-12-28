С 1 октября плата за парковку в Липецке составит 44 рубля

В ноябре платных парковок в городе станет больше.

С 1 октября с 36 до 44 рублей вырастет стоимость часа стоянки на платных парковках в Липецке. Сейчас такие парковки размещены в центре города — на площадях Соборной и Плеханова, улицах Зегеля, Желябова, Интернациональной, Ленина, Плеханова, Пролетарской, Сапёрной и Угловой — всего 833 места.Предполагается, что платных парковочных мест станет больше на 1400. Их оборудуют на улицах Советской, Первомайской, Неделина, Ворошилова, Фрунзе, Гагарина (от площади Авиаторов до улицы Ленина), Пушкина, Карла Маркса, Кузнечной, Коммунальной, Торговой, Барашева, Горького, Крайней, 8 Марта, Толстого, Скороходова, в переулке Литаврина, на площадях Театральной, Петра Великого, Победы, Коммунальной и Торговой. Таким образом, мэрия собирается получить в городской бюджет дополнительные 43 миллиона рублей.В администрации Липецка GOROD48 сообщили, что у новых парковочных мест уже устанавливают знаки и наносят разметку. Расширение платного пространства начнётся в ноябре.Напомним, плата за парковку взимается в будние дни с восьми утра до восьми вечера. Бесплатны первые 15 минут стоянки и первые полтора часа на парковках у соцобъектов.