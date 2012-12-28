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Политика
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сегодня, 13:13
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Владимир Сериков — председатель областного Совета, Евгений Савин — сенатор
На своей первой сессии областной Совет нового созыва избрал спикера, его заместителей, сенатора и сформировал комитеты.
Самой многочисленной фракцией в Совете, ожидаемо, стала фракция «Единой России», в которую вошли 28 депутатов.
Вторая по количеству — КПРФ — четыре депутата. Во фракциях ЛДПР, «Новых людей», «Справедливой России», «Партии пенсионеров» по одному парламентарию.
Единороссы предложили, как уже рассказывал GOROD48, на должность председателя Совета Владимира Серикова. Он возглавлял Совет предыдущего созыва.
Коммунисты — руководителя своей фракции Сергея Токарева.
Тайным голосованием депутаты выбрали Владимира Серикова: он набрал 32 голоса, Сергей Токарев — четыре.
— Желаем вам успешной и плодотворной работы на этом высоком посту, — пожелал Серикову открывший сессию старейший депутат Совета, народный артист России Леонид Милованов, и тут же покинул кресло председательствующего.
— Уважаемые депутаты, хотелось бы поблагодарить каждого из вас за поддержку моей кандидатуры. Это почётно и очень ответственно — стать председателем областной думы во второй раз подряд, — поблагодарил коллег Владимир Сериков.
— Владимир Витальевич показал себя как сбалансированный, грамотный, несмотря на возраст, мудрый руководитель, — сказал губернатор Игорь Артамонов. — Очень рассчитываю, что новый созыв продемонстрирует сплочённую работу, потому что ситуация и в стране, и в финансах, и в мире не становится легче. Хочу вас призвать — меньше популизма. Понятно, что без этого не все смогут прожить, но очень хотелось бы рассчитывать на консолидацию общества в этот непростой период. Кто не может прожить, начали улыбаться (кивнул губернатор в сторону коммунистов), но хотелось бы, чтобы наше законодательное собрание было единым целым. Потому что придётся принимать разные решения: популярные и непопулярные.
Губернатор попросил депутатов поддержать кандидатуру Героя России, командира штурмового отряда, полковника, а ныне депутата Евгения Савина на место сенатора, добавив, что обсудил её с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Тут Игоря Артамонова и течение сессии прервала воздушная тревога. Минут через сорок заседание продолжилось.
В отличие от спикера, его заместителей депутаты избрали единогласно. Ими стали Андрей Фролов (во второй раз)
и Екатерина Хрусталева (в первый).
Также депутаты определились с составом парламентских комитетов.
Председателем комитета по законодательству и правовым вопросам стал Максим Толстопятов, его заместителем — Наталья Блинова.
Комитет по госустройству и местному самоуправлению возглавили Лариса Ксенофонтова и Дмитрий Павлов.
Председатель комитета по экономике — Ольга Митрохина, её заместитель — Сергей Токарев.
Дмитрий Погорелов и Анна Щербак встали во главе комитета по социальным вопросам.
Председатель комитета по вопросам АПК и земельных отношений — Николай Тагинцев, его заместитель — Дмитрий Еремеев.
Председателем комитета по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодёжи избрана Марина Раздобарина, заместителем председателя — Елена Богомолова.
Во главе комитета по ЖКХ, дорожному строительству и транспорту — Екатерина Пинаева и Сергей Волобуев.
Председатель природоохранного комитета — Роман Арзуманов, его заместитель — Олег Носов.
Полномочиями сенатора от Совета депутаты наделили Евгения Савина — за него проголосовали 29 человек.
За предложенного КПРФ Николая Быковских — четыре.
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