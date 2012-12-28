Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Юные вымогатели встретили жертву на остановке «Дворец правосудия»
Происшествия
Пять чужих машин разбил водитель «ВАЗа»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: труп в машине, стрельба на остановке и опасный сахар
Общество
К теплу подключена примерно шестая часть многоэтажных домов Липецка
Общество
Дело врача ушло в суд: нарколога обвиняют в служебном подлоге с выпиской психотропных препаратов
Происшествия
БПЛА перехвачены над Липецкой областью
Происшествия
Автобус продавил люк связистов
Происшествия
В Лебедяни изрисовали новый монумент Защитникам Отечества
Происшествия
В Липецке воют сирены: объявлено об угрозе атаки БПЛА
Происшествия
Пока коммунисты реставрируют обветшавшего Ленина, на его место водрузили символ капитализма
Общество
Читать все
Пока коммунисты реставрируют обветшавшего Ленина, на его место водрузили символ капитализма
Общество
Автобус продавил люк связистов
Происшествия
35-летняя гостья сняла со спящего мужчины золотую цепочку
Происшествия
Пять чужих машин разбил водитель «ВАЗа»
Происшествия
В зоне рекреации 15 микрорайона пожарные тушили дерево
Происшествия
Владимир Сериков — председатель областного Совета, Евгений Савин — сенатор
Политика
36-летнего липчанина обманули при покупке билетов в театр
Происшествия
В Липецкой области объявлена ракетная опасность
Происшествия
БПЛА перехвачены над Липецкой областью
Происшествия
Вместо «Вишнёвого сада» — дубовый: на Городище появилась театральная аллея
Культура
Читать все
Политика
649
сегодня, 13:13
2

Владимир Сериков — председатель областного Совета, Евгений Савин — сенатор

На своей первой сессии областной Совет нового созыва избрал спикера, его заместителей, сенатора и сформировал комитеты.

Сегодня прошла первая сессия Липецкого областного Совета депутатов VIII созыва. Сессия была организационной. На ней депутаты распределяли портфели.

0J2A8184.jpg

Самой многочисленной фракцией в Совете, ожидаемо, стала фракция «Единой России», в которую вошли 28 депутатов.

0J2A8366.jpg

Вторая по количеству — КПРФ — четыре депутата. Во фракциях ЛДПР, «Новых людей», «Справедливой России», «Партии пенсионеров» по одному парламентарию.

0J2A8340.jpg

Единороссы предложили, как уже рассказывал GOROD48, на должность председателя Совета Владимира Серикова. Он возглавлял Совет предыдущего созыва.

0J2A8301.jpg

Коммунисты — руководителя своей фракции Сергея Токарева.

0J2A8171 (1).jpg

Тайным голосованием депутаты выбрали Владимира Серикова: он набрал 32 голоса, Сергей Токарев — четыре.

0J2A8517.jpg

0J2A8477.jpg

0J2A8561.jpg

0J2A8568.jpg

0J2A8690.jpg

— Желаем вам успешной и плодотворной работы на этом высоком посту, — пожелал Серикову открывший сессию старейший депутат Совета, народный артист России Леонид Милованов, и тут же покинул кресло председательствующего.

0J2A8144.jpg

— Уважаемые депутаты, хотелось бы поблагодарить каждого из вас за поддержку моей кандидатуры. Это почётно и очень ответственно — стать председателем областной думы во второй раз подряд, — поблагодарил коллег Владимир Сериков.

0J2A8713.jpg

— Владимир Витальевич показал себя как сбалансированный, грамотный, несмотря на возраст, мудрый руководитель, — сказал губернатор Игорь Артамонов. — Очень рассчитываю, что новый созыв продемонстрирует сплочённую работу, потому что ситуация и в стране, и в финансах, и в мире не становится легче. Хочу вас призвать — меньше популизма. Понятно, что без этого не все смогут прожить, но очень хотелось бы рассчитывать на консолидацию общества в этот непростой период. Кто не может прожить, начали улыбаться (кивнул губернатор в сторону коммунистов), но хотелось бы, чтобы наше законодательное собрание было единым целым. Потому что придётся принимать разные решения: популярные и непопулярные.

0J2A8705.jpg

Губернатор попросил депутатов поддержать кандидатуру Героя России, командира штурмового отряда, полковника, а ныне депутата Евгения Савина на место сенатора, добавив, что обсудил её с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

0J2A8386 (1).jpg

Тут Игоря Артамонова и течение сессии прервала воздушная тревога. Минут через сорок заседание продолжилось.

В отличие от спикера, его заместителей депутаты избрали единогласно. Ими стали Андрей Фролов (во второй раз)



и Екатерина Хрусталева (в первый).



Также депутаты определились с составом парламентских комитетов.

Председателем комитета по законодательству и правовым вопросам стал Максим Толстопятов, его заместителем — Наталья Блинова.

Комитет по госустройству и местному самоуправлению возглавили Лариса Ксенофонтова и Дмитрий Павлов.

Председатель комитета по экономике — Ольга Митрохина, её заместитель — Сергей Токарев.

Дмитрий Погорелов и Анна Щербак встали во главе комитета по социальным вопросам.

Председатель комитета по вопросам АПК и земельных отношений — Николай Тагинцев, его заместитель — Дмитрий Еремеев.

Председателем комитета по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодёжи избрана Марина Раздобарина, заместителем председателя — Елена Богомолова.

Во главе комитета по ЖКХ, дорожному строительству и транспорту — Екатерина Пинаева и Сергей Волобуев.

Председатель природоохранного комитета — Роман Арзуманов, его заместитель — Олег Носов.

Полномочиями сенатора от Совета депутаты наделили Евгения Савина — за него проголосовали 29 человек.



За предложенного КПРФ Николая Быковских — четыре.



областной Совет
Владимир Сериков
Евгений Савин
61
0
32
1
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Анна
16 минут назад
Что и следовало ожидать!
Ответить
Добрый
19 минут назад
Теперь заживём!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить