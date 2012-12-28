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5542
сегодня, 10:58
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Шесть машин сгорели полностью, окна выбиты вплоть до 13-го этажа

Жители улицы Бунина подсчитывают ущерб после вчерашнего прилёта.

В результате вчерашнего падения обломков БПЛА на парковку перед домом на улице Бунина, шесть машин выгорели полностью.

Сейчас о них напоминают лишь обгоревшие кузовы, оплавившиеся в металл колёсные диски. Восстановлению машины не подлежат.

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Еще несколько авто пострадали в меньшей степени, владельцы отогнали из в безопасное место, кое-кто — сразу в ремонт.

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Получили урон и два дома: №№ 11 и 13 на улице Бунина, причём последний даже в большей степени — видимо, взрывная волна пришлась в его сторону. Стёкла выбиты вплоть до 13-го этажа семнадцатиэтажки, на нижних этажах кое-где погнуты и поломаны рамы пластиковых окон. Сейчас люди снимают и выбрасывают целые оконные блоки.

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В квартирах волна от взрыва тоже навела беспорядок, пострадала техника и мебель.

— Только сделали дорогой ремонт в квартире на третьем этаже в доме на Бунина, 13, — рассказал липчанин Виктор. — Похоже, всё пошло прахом! Слава Богу, что не успели переехать в эту квартиру. Дочь и внучка не видели всего этого кошмара.

Пока Виктор не может войти в квартиру, едет за внучкой, у которой ключи. Очень переживает за имущество, особенно — за телевизор, который даже ещё не успели повесить. Потому что как жить то без телевизора?!

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Во время падения БПЛА, никто из людей не пострадал. Но на всяких случай в расположенной в соседнем микрорайоне школе №69 мэрия  организовала пункт временного размещения граждан. По нашим данным, ночью в него не обращался никто.

Пострадавшие чувствуют себя немного кинозвездами: сотни жителей соседних домов и улиц примчались, чтобы снять фото, видео и сделать селфи. Тем, кто понёс убытки, теперь предстоит собирать документы, надеяться на помощь государства.  

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БПЛА
воздушная тревога
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Комментарии (11)

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Сначала новые
Как же так?
11 минут назад
А по телевизору говорят, что у нас всé замечательно
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wert
18 минут назад
Ну и что теперь? Спать в бронежилете или окна чем-то заклеивать или вообще забаррикадировать? Это просто чудом каким-то никого из жильцов стёклами не зацепило. Или зацепило, мы просто пока ещё всё не знаем?
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Думал
25 минут назад
что такие громадные телевизоры это пережиток прошлого и в наше время их никто не покупают. Лет 15 уже не смотрю телевизор, только фоном через интернет некоторые передачи без рекламы на компьютерном мониторе диагональю 27 дюймов. Больше для квартиры не нужно. На расстоянии 10 метров никто в квартирах тв не смотрит, а для просмотра вблизи огромный экран не нужен. Если тв в упаковке был, то ничего с ним не случилось
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Тетя Мотя
26 минут назад
Не время переживать за деньги люди важнее
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Мила
29 минут назад
Бедные животные кошечки как перепугались. Они очень чувствительны к таким громким звукам.
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Мирон
32 минуты назад
огоооооо это просто ужас!!!!!!!
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Житель
33 минуты назад
Эт щас они кинозвезды. А потом получат через пол года по 600к, при ущербе в пару миллионов, тогда вся звёздность пройдет, эт если вообще получат.
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А на деле
1 минуту назад
Ничего не получат.
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Потомуто
36 минут назад
Потому что как жить то без телевизора?!
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Айза
36 минут назад
Представители власти уже на месте, помогают жильцам с ликвидацией последствий? Или у них "пострадавших нет"?
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Конечно
45 минут назад
Нет слов про немного кинозвёзд. Да уж, не дай Бог так прославиться. Всем наше сочувствие и моральная поддержка!!!
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