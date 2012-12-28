Происшествия
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сегодня, 10:58
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Шесть машин сгорели полностью, окна выбиты вплоть до 13-го этажа
Жители улицы Бунина подсчитывают ущерб после вчерашнего прилёта.
Сейчас о них напоминают лишь обгоревшие кузовы, оплавившиеся в металл колёсные диски. Восстановлению машины не подлежат.
Еще несколько авто пострадали в меньшей степени, владельцы отогнали из в безопасное место, кое-кто — сразу в ремонт.
Получили урон и два дома: №№ 11 и 13 на улице Бунина, причём последний даже в большей степени — видимо, взрывная волна пришлась в его сторону. Стёкла выбиты вплоть до 13-го этажа семнадцатиэтажки, на нижних этажах кое-где погнуты и поломаны рамы пластиковых окон. Сейчас люди снимают и выбрасывают целые оконные блоки.
В квартирах волна от взрыва тоже навела беспорядок, пострадала техника и мебель.
— Только сделали дорогой ремонт в квартире на третьем этаже в доме на Бунина, 13, — рассказал липчанин Виктор. — Похоже, всё пошло прахом! Слава Богу, что не успели переехать в эту квартиру. Дочь и внучка не видели всего этого кошмара.
Пока Виктор не может войти в квартиру, едет за внучкой, у которой ключи. Очень переживает за имущество, особенно — за телевизор, который даже ещё не успели повесить. Потому что как жить то без телевизора?!
Во время падения БПЛА, никто из людей не пострадал. Но на всяких случай в расположенной в соседнем микрорайоне школе №69 мэрия организовала пункт временного размещения граждан. По нашим данным, ночью в него не обращался никто.
Пострадавшие чувствуют себя немного кинозвездами: сотни жителей соседних домов и улиц примчались, чтобы снять фото, видео и сделать селфи. Тем, кто понёс убытки, теперь предстоит собирать документы, надеяться на помощь государства.
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