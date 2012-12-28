Шесть машин сгорели полностью, окна выбиты вплоть до 13-го этажа

Жители улицы Бунина подсчитывают ущерб после вчерашнего прилёта.

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Сейчас о них напоминают лишь обгоревшие кузовы, оплавившиеся в металл колёсные диски. Восстановлению машины не подлежат.









Еще несколько авто пострадали в меньшей степени, владельцы отогнали из в безопасное место, кое-кто — сразу в ремонт.









Получили урон и два дома: №№ 11 и 13 на улице Бунина, причём последний даже в большей степени — видимо, взрывная волна пришлась в его сторону. Стёкла выбиты вплоть до 13-го этажа семнадцатиэтажки, на нижних этажах кое-где погнуты и поломаны рамы пластиковых окон. Сейчас люди снимают и выбрасывают целые оконные блоки.













В квартирах волна от взрыва тоже навела беспорядок, пострадала техника и мебель.

Пока Виктор не может войти в квартиру, едет за внучкой, у которой ключи. Очень переживает за имущество, особенно — за телевизор, который даже ещё не успели повесить. Потому что как жить то без телевизора?!









Пострадавшие чувствуют себя немного кинозвездами: сотни жителей соседних домов и улиц примчались, чтобы снять фото, видео и сделать селфи. Тем, кто понёс убытки, теперь предстоит собирать документы, надеяться на помощь государства



