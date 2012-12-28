Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В ходе последнего налета БПЛА на Липецк повреждено 109 квартир в шести многоэтажках
Происшествия
Сегодня в Липецке: всё больше жителей мечтают уволиться, горожан призвали сдавать деньги – список пунктов приёма
Общество
Липецкая вечЁрка: ракетная атака промзоны Ельца, сколько квартир пострадало на Бунина и назначения в мэрии
Общество
Сирены каждый день: как справиться со страхом?
Общество
В управлении благоустройства Липецка сменился руководитель
Общество
Раненный в сердце при атаке БПЛА 25-летний липчанин ещё в реанимации
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат электричество
Общество
В мэрии Липецка — новый председатель департамента по физической культуре и спорту
Общество
В Липецке без тепла остаются 28 многоквартирных домов
Общество
Сантехники-мошенники взяли с пенсионерки за ремонт смывного бачка 100 000 рублей
Происшествия
Читать все
Сегодня в Липецке: всё больше жителей мечтают уволиться, горожан призвали сдавать деньги – список пунктов приёма
Общество
«Устал бояться» и «Ухожу в ванну»: липчане рассказали, укрываются ли во время воздушных атак
Говорит Липецк
В Липецке ввели выплату в 1,1 млн рублей рекрутерам контрактников для участия в СВО
Общество
Обвинившая сожителя в поджоге 49-летняя липчанка умерла в больнице
Происшествия
39-летний симферополец приехал в Липецк работать закладчиком
Происшествия
Две женщины отправили мошенникам по полмиллиона рублей
Происшествия
Пожарные тушили огонь на территории школы № 50 в Липецке
Происшествия
После столкновения с «Рено» «Шевроле» улетел в кювет: пострадала женщина
Происшествия
Трамвайная концессия в Липецке подорожала на четверть
Общество
21 декабря в Липецк прибудет поезд Деда Мороза
Общество
Читать все
Общество
121
9 минут назад
3

Трамвайная концессия в Липецке подорожала на четверть

Однако дополнительных денег на её исполнение нет ни у мэрии, ни у правительства области.

Трамвайная концессия в Липецке подорожала на 25% — с ранее указанной в концессионной документации 10,1 млрд рублей до 12,7 миллиарда по выводам последней проведённой госэкспертизы проекта. Об этом депутатам горсовета на сегодняшней сессии сообщил вице-мэр Липецка Павел Кузнецов.

Заместитель главы города отметил, что в связи со сложной экономической ситуацией дополнительных источников финансирования этой концессии, предусматривающей обновление трамвайной инфраструктуры, у концедентов — мэрии и правительства — нет. Поэтому стороны концессии 20 октября заключили дополнительное соглашение, предусматривающее значительное сокращение обязательств компании «Мовиста Регионы Липецк». Например, вместо строительства 42,8 км новых путей концессионер уложит лишь 38,6 километра рельсошпальной решётки за счёт уменьшения длины новой ветки, проходящей через спальные микрорайоны (напомним, что проект предполагал прокладку этой ветки от перекрёстка улиц Катукова и Меркулова по улице Стаханова до Воронежского шоссе, теперь — до кольцевой развязки с улицей Свиридова у рынка «Европейский»). Также концеденты сэкономят на «умном» депо — ранее проект предполагал оснащение базы МУП «Горэлектротранс» компьютерными программами, предусматривающими «беспилотное», в автоматическом режиме, передвижение вагонов по территории депо.

pt2p4syuex70dlrcr0vsub7jivcm4xzd.jpg

Это — уже седьмое по счёту дополнительное соглашение к концессии. В феврале 2026 года, напомним, были утверждены сразу шесть «допов» к концессионному договору с компанией «Мовиста Регионы Липецк», главным из которых было продление сроков реализации проекта на два года, до 31 декабря 2027-го, поскольку концессионер выбился из графика, предполагавшего окончание работ 31 декабря 2025-го.

В настоящее время концессионер демонтировал 35,1 километра старых путей, уложил 33 километра новой рельсошпальной решётки. Кстати, мэрия до сих пор не приняла на баланс муниципалитета ни метра новых путей (одна из причин — неисполнение концессионером обязательств по демонтажу старых опор контактной сети).
трамвай
концессия
1
0
0
0
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Даа
2 минуты назад
Чем не угодили электробусы?
Ответить
горожанин
2 минуты назад
Всё-таки решили пустить трамваи по Стаханова. Что ж, ждём 10-бальные пробки на этой улице в часы пик, особенно зимой. Очень загруженная трасса, по сути, это второй основной дублёр Воронежского шоссе, и они решили его сузить.
Ответить
Ну зачем?
6 минут назад
эта древность вообще нужна? Очень дорого! Только троллейбус!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, лимит на займы под высокие проценты — законы, которые вступают в силу в октябре
Общество
Липецкая область — лидер по инвестициям в охрану воздуха
Общество
ТОП нарушений благоустройства в Липецке: граффити, раскопки и бурьян
Общество
Снятый на «Кудыкиной горе» фильм добрался до экранов
Здоровье
В Липецкой области за неделю ОРВИ заболели 4554 человека, новых случаев гриппа не было
Общество
С чили, с мёдом и с корицей: полноценный обед из тыквы за полчаса
Экономика
В Липецкой области дешевели сахар и картофель, дорожали яйца и мёд
Общество
Строительство лестницы от парка Победы к скверу на Полиграфической застопорилось
Общество
В Липецке готовят 82 точки для продажи новогодних ёлок
Общество
Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить