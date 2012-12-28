Трамвайная концессия в Липецке подорожала на четверть

Однако дополнительных денег на её исполнение нет ни у мэрии, ни у правительства области.

Трамвайная концессия в Липецке подорожала на 25% — с ранее указанной в концессионной документации 10,1 млрд рублей до 12,7 миллиарда по выводам последней проведённой госэкспертизы проекта. Об этом депутатам горсовета на сегодняшней сессии сообщил вице-мэр Липецка Павел Кузнецов.Заместитель главы города отметил, что в связи со сложной экономической ситуацией дополнительных источников финансирования этой концессии, предусматривающей обновление трамвайной инфраструктуры, у концедентов — мэрии и правительства — нет. Поэтому стороны концессии 20 октября заключили дополнительное соглашение, предусматривающее значительное сокращение обязательств компании «Мовиста Регионы Липецк». Например, вместо строительства 42,8 км новых путей концессионер уложит лишь 38,6 километра рельсошпальной решётки за счёт уменьшения длины новой ветки, проходящей через спальные микрорайоны (напомним, что проект предполагал прокладку этой ветки от перекрёстка улиц Катукова и Меркулова по улице Стаханова до Воронежского шоссе, теперь — до кольцевой развязки с улицей Свиридова у рынка «Европейский»). Также концеденты сэкономят на «умном» депо — ранее проект предполагал оснащение базы МУП «Горэлектротранс» компьютерными программами, предусматривающими «беспилотное», в автоматическом режиме, передвижение вагонов по территории депо.Это — уже седьмое по счёту дополнительное соглашение к концессии. В феврале 2026 года, напомним, были утверждены сразу шесть «допов» к концессионному договору с компанией «Мовиста Регионы Липецк», главным из которых было продление сроков реализации проекта на два года, до 31 декабря 2027-го, поскольку концессионер выбился из графика, предполагавшего окончание работ 31 декабря 2025-го.В настоящее время концессионер демонтировал 35,1 километра старых путей, уложил 33 километра новой рельсошпальной решётки. Кстати, мэрия до сих пор не приняла на баланс муниципалитета ни метра новых путей (одна из причин — неисполнение концессионером обязательств по демонтажу старых опор контактной сети).