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28 минут назад

Жителя Липецка будут судить за найденную в магазине 5-тысячную купюру

Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

Житель Липецка нашёл 5-тысячную купюру в кассовой зоне магазина, а вместе с нею – кучу проблем и уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, обронившая банкноту 53-летняя липчанка обратилась в полицию.

В итоге женщина оказалась умной, а мужчина – нет. По камерам видеонаблюдения не составило труда установить личность присвоившего пропажу. Липчанин во всём признался, рассказал, что подобрал деньги на полу, решил не возвращать законному владельцу, а обратил в личное пользование.

Незнание законов не освобождает от ответственности, поэтому по части 1 УК РФ «Кража» мужчине грозит до 2-х лет лишения свободы.

Видео УМВД РФ по Липецкой области
Находка
кража
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