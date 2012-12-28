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Происшествия
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28 минут назад
Жителя Липецка будут судить за найденную в магазине 5-тысячную купюру
Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, обронившая банкноту 53-летняя липчанка обратилась в полицию.
В итоге женщина оказалась умной, а мужчина – нет. По камерам видеонаблюдения не составило труда установить личность присвоившего пропажу. Липчанин во всём признался, рассказал, что подобрал деньги на полу, решил не возвращать законному владельцу, а обратил в личное пользование.
Незнание законов не освобождает от ответственности, поэтому по части 1 УК РФ «Кража» мужчине грозит до 2-х лет лишения свободы.
Видео УМВД РФ по Липецкой области
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