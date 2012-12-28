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2015
сегодня, 13:33
16

Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства

Иск с таким требованием начал рассматривать суд. Адвокаты Ченцова настаивают на том, что у бывшего главы Липецка были деньги на дом, квартиры и машины.

Сегодня в Советском суде прошло предварительное заседание по  иску прокуратуры и правительства Липецкой области к экс-мэру Липецка Роману Ченцову, его жене Евгении Ченцовой, матери Людмиле Ченцовой, а также тестю Ивану Мочалову.

В иске прокуратура и правительство требуют обратить имущество бывшего чиновника и его родственников в доход государства, так как его стоимость не соответствует официальному уровню доходов Романа Ченцова во время работы главой администрации Липецка.

По данным прокуратуры области, за 2018–2025 годы, когда Роман Ченцов находился на государственной и муниципальной службе (в эти годы он работал заместителем начальника областного управления ветеринарии, руководил Добринским и  Лебедянским районами, возглавлял администрацию Липецка), его официальный доход и доход его семьи составил 32 миллиона рублей. В те же годы семья Ченцовых обзавелась имуществом — домом, квартирами в Липецке и Воронеже, автомобилями и сельхозтехникой — на 104 миллиона рублей. Таким образом, неподтверждённые доходы Ченцовых составили 72 миллиона рублей.

Представитель прокуратуры Марина Первеева предложила закрыть заседание для прессы, однако судья Ольга Фролова решила, что дело не относится к категории, которые проводят в закрытом режиме.

Материалы дела составляют шесть томов. Ответчики сегодня в суд не явились. Романа и Евгению Ченцовых представлял адвокат Алексей Торозов, Людмилу Ченцову — адвокат Валерий Смольянинов.

— В последующем мы представим большую таблицу доходов и расходов, в которой будет прекрасно видно, что всё это имущество не только можно было купить на обозначенные деньги, но и оставалось ещё больше. То есть не только доходы/расходы сходятся, но и остаётся профит, — заявил Алексей Торозов.

Алексей Торозов рассказал, что дом его доверитель строил с 2021 по 2025 годы, а не купил. И ему непонятно, почему прокуратура взяла за основу коммерческую стоимость дома. Он даже попросил приобщить к материалам дела флеш-карту с видео, на котором Роман Ченцов и члены его семьи участвуют в строительстве дома.

Адвокат Валерий Смольянинов ходатайствовал о запросе у Социального фонда России информации о пенсиях родителей его доверительницы Людмилы Ченцовой, так как она жила с ними и вела общее хозяйство. Именно на эти накопления куплена её первая квартира.

— Неужели пенсионные выплаты столь значительны? — удивилась судья Ольга Фролова.

Валерий Смольянинов ответил, что родители Людмилы Ченцовой являлись участниками Великой Отечественной войны, к тому же после 80 лет пенсию выплачивают повышенную.

Во время судебного заседания выяснилось, что фактически дело началось с плановой прокурорской проверки, обнаружившей дорогостоящее имущество.

Предварительное судебное заседание продолжится 5 ноября.
Роман Ченцов
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Комментарии (16)

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Сначала новые
Елена
18 минут назад
32млн на 7лет на 5ть человек на содержание, это по76 тыс. руб в месяц, это питание, коммун. платежи, поездки на курорты, образование детей, медицинское обслуживания, одежда, содержание авто, ремонт и строительство дома. Это сколько на строительство дома остаётся?
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Жители
29 минут назад
Ну ОЧЕНЬ.....кому то это нужна показуха....А про других молчат...
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Елена
31 минуту назад
Так из своего совокупного дохода в 32млн. руб он и его семья питались, платили ком. платежи, оплачивали поездки в отпуск, доп. занятие и образование детей, мед. процедуры, содержание автотранспорта. Возможно покупали ювелирные изделия, одежду, обувь для себя и своей семьи. Тем более родители пожилые, для них мед. Обслуживание дорогое. Это какой войны они участники если им 80лет, то они родились в 1945году. Всё это учитывается и на 7лет умножьте. Что от тех 32млн. останется? Если сами строили дом, то предоставьте чеки на покупки стройматериалов
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ГОСТЬ53
32 минуты назад
Да что ж такое-то! Прям жалко мне их. Как они теперь? Как все мы- нищие???
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Маша
17 минут назад
Будут теперь сердешные голодом сидеть!
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Елена
33 минуты назад
Если сами строили дом, предоставьте чеки на стройматериалы, чеки и договора на подключение коммуникаций. Флешка с видео семьи на стройке, т.е. сами каменщики, подсобники, электрики и т.д. Строительная техника т.е. тоже вся своя, работа крановщика, бетоновоз, т.е. тоже все сами. Это 80ти летние родители, жена и сам мэр. Отделка дома тоже сами. Плиточники, штукатуры, сан.техника сантехники, монтаж отопления, вентиляции газомонтаж. Где документы и платёжки за всё это?
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Степан
35 минут назад
Мужик пахал, зарабатывая эти 104 миллиона рублей, все ладони в мозолях! А они - отобрать
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Клиент
36 минут назад
Почему кашмарят только мелких рыбок а больших рыб не трогают?
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горожанка
37 минут назад
показательная порка ... других чиновников в пылу страсти прокурорских проверок не хотят проверить на нетрудовые доходы?
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Без комментариев!
56 минут назад
А кем является является Елена семье Ченцовых?
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Сергей Б
58 минут назад
Были деньги раньше, не были... Попался на коррупции- конфискация. Даже, если "заработанное". Так было в СССР, так в Китае.
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