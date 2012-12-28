Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства

Иск с таким требованием начал рассматривать суд. Адвокаты Ченцова настаивают на том, что у бывшего главы Липецка были деньги на дом, квартиры и машины.