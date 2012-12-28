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Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
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Общество
2015
сегодня, 13:33
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Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Иск с таким требованием начал рассматривать суд. Адвокаты Ченцова настаивают на том, что у бывшего главы Липецка были деньги на дом, квартиры и машины.
В иске прокуратура и правительство требуют обратить имущество бывшего чиновника и его родственников в доход государства, так как его стоимость не соответствует официальному уровню доходов Романа Ченцова во время работы главой администрации Липецка.
По данным прокуратуры области, за 2018–2025 годы, когда Роман Ченцов находился на государственной и муниципальной службе (в эти годы он работал заместителем начальника областного управления ветеринарии, руководил Добринским и Лебедянским районами, возглавлял администрацию Липецка), его официальный доход и доход его семьи составил 32 миллиона рублей. В те же годы семья Ченцовых обзавелась имуществом — домом, квартирами в Липецке и Воронеже, автомобилями и сельхозтехникой — на 104 миллиона рублей. Таким образом, неподтверждённые доходы Ченцовых составили 72 миллиона рублей.
Представитель прокуратуры Марина Первеева предложила закрыть заседание для прессы, однако судья Ольга Фролова решила, что дело не относится к категории, которые проводят в закрытом режиме.
Материалы дела составляют шесть томов. Ответчики сегодня в суд не явились. Романа и Евгению Ченцовых представлял адвокат Алексей Торозов, Людмилу Ченцову — адвокат Валерий Смольянинов.
— В последующем мы представим большую таблицу доходов и расходов, в которой будет прекрасно видно, что всё это имущество не только можно было купить на обозначенные деньги, но и оставалось ещё больше. То есть не только доходы/расходы сходятся, но и остаётся профит, — заявил Алексей Торозов.
Алексей Торозов рассказал, что дом его доверитель строил с 2021 по 2025 годы, а не купил. И ему непонятно, почему прокуратура взяла за основу коммерческую стоимость дома. Он даже попросил приобщить к материалам дела флеш-карту с видео, на котором Роман Ченцов и члены его семьи участвуют в строительстве дома.
Адвокат Валерий Смольянинов ходатайствовал о запросе у Социального фонда России информации о пенсиях родителей его доверительницы Людмилы Ченцовой, так как она жила с ними и вела общее хозяйство. Именно на эти накопления куплена её первая квартира.
— Неужели пенсионные выплаты столь значительны? — удивилась судья Ольга Фролова.
Валерий Смольянинов ответил, что родители Людмилы Ченцовой являлись участниками Великой Отечественной войны, к тому же после 80 лет пенсию выплачивают повышенную.
Во время судебного заседания выяснилось, что фактически дело началось с плановой прокурорской проверки, обнаружившей дорогостоящее имущество.
Предварительное судебное заседание продолжится 5 ноября.
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