45 беспилотников сбиты за ночь над Липецкой областью. Несколько упали в Липецке

Выбиты окна в многоэтажке, обломки упали в СНТ, горели посадки. Пострадал один человек.

Губернатор Игорь Артамонов рассказал о последствиях ночного налёта на область.«Сбиты 45 беспилотников. К счастью, погибших нет. На данный момент за медицинской помощью обратился один человек. Госпитализация ему не потребовалась».В Липецке обломками БПЛА выбиты окна в многоквартирном доме. Ещё один беспилотник упал на садовый участок рядом с дачным домом. Также беспилотник упал рядом с жилым домом в Данковском округе.Губернатор опроверг слухи о пожаре в промышленной зоне Липецка:«Они не соответствуют действительности. Обломки БПЛА упали в посадках, возникло возгорание, которое сейчас локализовано».Ночью в Липецкой области дважды объявлялся режим ракетной опасности и сообщалось об угрозе атаки БПЛА. Сейчас в регионе действует жёлтый уровень воздушной опасности.