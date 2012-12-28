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47 минут назад
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45 беспилотников сбиты за ночь над Липецкой областью. Несколько упали в Липецке

Выбиты окна в многоэтажке, обломки упали в СНТ, горели посадки. Пострадал один человек.

Губернатор Игорь Артамонов рассказал о последствиях ночного налёта на область.

«Сбиты 45 беспилотников. К счастью, погибших нет. На данный момент за медицинской помощью обратился один человек. Госпитализация ему не потребовалась».

В Липецке обломками БПЛА выбиты окна в многоквартирном доме. Ещё один беспилотник упал на садовый участок рядом с дачным домом. Также беспилотник упал рядом с жилым домом в Данковском округе.

Губернатор опроверг слухи о пожаре в промышленной зоне Липецка:

«Они не соответствуют действительности. Обломки БПЛА упали в посадках, возникло возгорание, которое сейчас локализовано».

Ночью в Липецкой области дважды объявлялся режим ракетной опасности и сообщалось об угрозе атаки БПЛА. Сейчас в регионе действует жёлтый уровень воздушной опасности.

воздушная тревога
БПЛА
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Стерх
7 минут назад
ПВО молодцы, но откуда взялось столько боевых единиц для приземления такого роя в 45 штук? Мы вроде не Москва с их кольцами обороны...
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Новости Лиецка
23 минуты назад
В новостях Липецка написали, что один пострадавший есть.
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Бабушка Ненила
38 минут назад
Жить стало лучше, жить стало веселее
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