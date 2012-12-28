Сегодня в Липецке: движение в городе серьёзно меняется, липчане выступили за пожизненный запрет
Ни в чём себе не отказывала: женщину-экономиста подозревают в присвоении 426 000 рублей
Ни в чём себе не отказывала: женщину-экономиста подозревают в присвоении 426 000 рублей
Общество
737
сегодня, 15:58
Снятый на «Кудыкиной горе» фильм добрался до экранов
Киносказка «Морозко», часть которой снимали в природном парке «Кудыкина гора», выходит в прокат 22 октября.
Новый фильм мало похож на одноименную картину Александра Роу, вышедшую на экраны в 1965 году. Главное отличие — сестры Настенька и Марфа не соперницы, а подруги (Настеньку играет Мария Канунникова, Марфу — Виктория Серикова). Они помогают Морозко (Кириллу Зайцеву) справиться с чарами Ведьмы (Елизаветы Боярской), которая лишила людей зимы.
Такого персонажа, как Баба Яга, которую в советском фильме сыграл Георгий Милляр, в новом фильме нет.
Из известных актеров в фильме еще занят Артем Быстров, сыгравший отца сестер Петра Авдеевича.
44
1
28
0
3
Комментарии