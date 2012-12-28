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Снятый на «Кудыкиной горе» фильм добрался до экранов
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сегодня, 15:58

Снятый на «Кудыкиной горе» фильм добрался до экранов

Киносказка «Морозко», часть которой снимали в природном парке «Кудыкина гора», выходит в прокат 22 октября.

Два года назад съемочная группа фильма построила в парке «Кудыкина гора» ярмарочный городок и наняла 200 статистов из местных жителей. Тогда GOROD48 побывал на съемочной площадке

Новый фильм мало похож на одноименную картину Александра Роу, вышедшую на экраны в 1965 году. Главное отличие — сестры Настенька и Марфа не соперницы, а подруги (Настеньку играет Мария Канунникова, Марфу — Виктория Серикова). Они помогают Морозко (Кириллу Зайцеву) справиться с чарами Ведьмы (Елизаветы Боярской), которая лишила людей зимы.

Такого персонажа, как Баба Яга, которую в советском фильме сыграл Георгий Милляр, в новом фильме нет.

Из известных актеров в фильме еще занят Артем Быстров, сыгравший отца сестер Петра Авдеевича.
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