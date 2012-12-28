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сегодня, 07:24
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На крыше поликлиники № 4 осталась часть заряда БПЛА

Проводится обследование кровли. Сегодня поликлиника не работает.

На крыше поликлиники № 4 осталась часть заряда БПЛА, рассказала областной министр здравоохранения Лилия Самошина.

«Сегодня в Липецке выдалась непростая ночь. В результате атаки беспилотников произошло возгорание в поликлинике № 4, филиал на Меркулова, 34.

Большая часть боеприпаса не взорвалась и лежит сейчас на крыше. Оперативные службы занимаются обезвреживанием. Идёт обследование кровли. Главный врач на объекте», — сообщила министр.

По словам Лилии Самошиной, сегодня приёма в поликлинике на Меркулова не будет, он переносится в филиалы на улице Гагарина и в микрорайоне «Елецкий».

Все вопросы можно задать по телефону поликлиники 37-00-34. Телефон многоканальный. При наборе номера выбирайте филиал «Гагарина» или «Елецкий».

Ночью во время атаки беспилотников повреждения также получили несколько частных и многоквартирных домов в разных районах Липецка. Пострадал мужчина 2001 года рождения, он госпитализирован.
воздушная тревога
БПЛА
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Комментарии (1)

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Местный житель
19 минут назад
А что господин губернатор молчит почему правду не говорят.?
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