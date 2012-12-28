Пострадал 25-летний мужчина, повреждены несколько домов и детская поликлиника: новые данные об атаке БПЛА
Ольга Белоглазова сменила Сергея Курбатова на посту представителя губернатора в областном Совете
Пострадал 25-летний мужчина, повреждены несколько домов и детская поликлиника: новые данные об атаке БПЛА
Лжеюрист собрал деньги с 11 клиентов: расценки на его услуги варьировались от 20 000 до 350 000 рублей
Сегодня в Липецке: какой движухи хотят липчане, горожане просят вернуть в их жизнь ещё одну частичку СССР
Происшествия
3822
сегодня, 07:24
1
На крыше поликлиники № 4 осталась часть заряда БПЛА
Проводится обследование кровли. Сегодня поликлиника не работает.
«Сегодня в Липецке выдалась непростая ночь. В результате атаки беспилотников произошло возгорание в поликлинике № 4, филиал на Меркулова, 34.
Большая часть боеприпаса не взорвалась и лежит сейчас на крыше. Оперативные службы занимаются обезвреживанием. Идёт обследование кровли. Главный врач на объекте», — сообщила министр.
По словам Лилии Самошиной, сегодня приёма в поликлинике на Меркулова не будет, он переносится в филиалы на улице Гагарина и в микрорайоне «Елецкий».
Все вопросы можно задать по телефону поликлиники 37-00-34. Телефон многоканальный. При наборе номера выбирайте филиал «Гагарина» или «Елецкий».
Ночью во время атаки беспилотников повреждения также получили несколько частных и многоквартирных домов в разных районах Липецка. Пострадал мужчина 2001 года рождения, он госпитализирован.
4
4
14
1
2
Комментарии (1)