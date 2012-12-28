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Ольга Белоглазова сменила Сергея Курбатова на посту представителя губернатора в областном Совете
Общество
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18 минут назад
Ольга Белоглазова сменила Сергея Курбатова на посту представителя губернатора в областном Совете
Вице-губернатор Ольга Белоглазова станет представителем главы региона в областном Совете. Соответствующий документ подписал Игорь Артамонов.
В этой роли она сменила бывшего заместителя губернатора Сергея Курбатова, избранного депутатом Государственной Думы.
Напомним, должность спецпредставителя от исполнительной власти в облсовете появилась в 2025 году. Решение об этом приняли депутаты, внеся соответствующие изменения в Устав Липецкой области.
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