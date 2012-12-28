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41 минуту назад
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На месте «Катящихся камней» появится современный университетский кампус

На реализацию проекта Липецкой области одобрен федеральный грант в 8 миллиардов рублей.

Минобрнауки России провело четвёртый отбор проектов для включения в федеральный проект «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Молодёжь и дети». По итогам отбора выбраны 19 проектов в 17 городах, в том числе в Липецке.

В Липецке межвузовский кампус создадут на площадке недостроенного спорткомплекса «Катящихся камней».

«Здесь разместятся спортивный комплекс с бассейном, деловой центр для проведения форумов и конференций, современный лабораторный корпус, технопарк для научно-практических разработок, а также жильё гостиничного типа для преподавателей и студентов. Резидентами кампуса станут четыре вуза: ЛГТУ, ЛГПУ, ЕГУ и Липецкий филиал РАНХиГС. Здесь будут готовить специалистов по перспективным, наукоёмким направлениям, востребованным в экономике региона. Будут и программы дополнительного профессионального образования для сотрудников предприятий региона. Сами предприятия станут партнёрами кампуса и будут участвовать в его развитии», — рассказал губернатор Игорь Артамонов.

На реализацию проекта Липецкой области одобрен федеральный грант в 8 миллиардов рублей. Дополнительное финансирование обеспечат областной бюджет и предприятия-партнёры. Строительство запланировано на 2028–2033 годы, федеральное финансирование начнёт поступать в 2031 году.

Как сообщает пресс-служба правительства России, всего на рассмотрение Минобрнауки поступили 32 заявки от 25 субъектов России из 7 федеральных округов. При их оценке проводился комплексный анализ потенциала региона и прямого влияния кампуса на его научно-технологическое и социально-экономическое развитие.

Суммарная площадь возводимых объектов составит порядка 2 миллиона квадратных метров, будет создано 29 тысяч мест для проживания студентов, научных сотрудников и преподавателей. Общий объём финансирования кампусов, предлагаемых к включению в федеральный проект, составит 474 миллиарда рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета – 224 миллиарда рублей, региональных бюджетов – 85 миллиардов рублей и внебюджетных источников — 165 миллиардов рублей.

С начала реализации программы в эксплуатацию  введён 41 объект строящихся кампусов (из 123) общей площадью более 500 тысяч квадратных метров, обеспечено создание почти 12 тысяч дополнительных мест для проживания студентов. Полностью введены в эксплуатацию два кампуса: МГТУ им. Баумана в Москве и УрФУ в Екатеринбурге, на базе которого прошёл Международный фестиваль молодёжи. До конца этого года будут введены в эксплуатацию кампусы в Калининграде и Новосибирске, завершён ряд значимых инфраструктурных объектов в Тюмени и Нижнем Новгороде. На 2027 год запланирован поэтапный ввод кампусов в Челябинске, Уфе и Южно-Сахалинске, а также завершение строительно-монтажных работ в кампусе МГСУ в Москве.

На изображении – предварительная архитектурная визуализация будущего липецкого кампуса
образование
вуз
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Добро
9 минут назад
Приличная сумма для карманов !!!
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Странно
15 минут назад
То есть из ЕГУ будут ездить сюда? Или готовится объединение под единый региональный ВУЗ ?
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Липчанин
16 минут назад
Ох кто-то наживается на этой стройке )))
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Вроде делают
18 минут назад
На бумаге красиво
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Бабка Первая
18 минут назад
А парковок на макете мало.
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Аналитик
23 минуты назад
Расписано красиво, но похоже на Нью Васюки. Буду рад если ошибаюсь.
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Я
26 минут назад
А жителей ближайших микрорайонов спросили, хотят ли они парк и спорткомплекс, как им обещали ранее, или же вот это вот всё, куда вряд ли будет доступ у простых жителей?
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Татьяна
9 минут назад
Вы можете видеть дальше своего носа?
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Лошадь Буденного
15 минут назад
Нас, лошадей, никто ни о чем не спрашивает. Наш удел жевать овес
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Сергей
28 минут назад
Хорошая, новость!
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