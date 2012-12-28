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сегодня, 10:37
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В связи с утратой доверия прекращены полномочия зампредседателя Совета депутатов Чаплыгинского округа

В декларации за 2024 год он не указал несколько объектов недвижимости и средства на счетах жены.

По иску прокуратуры Чаплыгинского района судом досрочно прекращены в связи с утратой доверия полномочия депутата Совета депутатов Чаплыгинского округа.

«Прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Было установлено, что депутат допустил существенное искажение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В декларации за 2024 год он не указал несколько объектов недвижимости с кадастровой стоимостью около 4 миллионов рублей, а также денежные средства, находящиеся на счетах его супруги на сумму более 750 тысяч рублей, объяснив это невнимательностью», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным GOROD48, речь идёт не просто об окружном депутате, а о заместителе председателя Совета депутатов Чаплыгинского муниципального округа Вячеславе Струганове.

В июле этого года на 16-й сессии первого созыва Совета депутатов Чаплыгинского округа председатель Совета депутатов Чаплыгинского округа Татьяна Викулина вынесла Вячеславу Струганову предупреждение за эти же нарушения законодательства о противодействии коррупции при предоставлении сведений о доходах в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом (за отчетный 2024 год, на отчетную дату 1 августа 2025 года).

Вячеслав Струганов — чаплыгинский предприниматель, занимается торговлей продовольственными и непродовольственными товарами и предоставлением услуг в сфере красоты. В 2022-м году его имя даже было занесено на Доску почета «Трудовая слава Липецкой области».


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Вячеслав Струганов — первый слева 

Струганов неоднократно избирался депутатом Совета депутатов Чаплыгинского района. А ещё на его счету — финансирование работ по строительству памятника царю Петру Первому и его сподвижнику князю Александру Меньшикову и городского стадиона «Авангард».

Напомним, ранее после вмешательства прокуратуры прекращены в связи с утратой доверия полномочия депутата Горсовета Ельца Александра Купцова. Он входил в депутатскую группу «Единой России» и в состав комиссии по бюджету, экономики и муниципальной собственности, а также по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту. Купцов — также предприниматель. Как сообщила Генеральная прокуратура России, депутат допустил существенные искажения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В 2023–2024 годах он купил несколько объектов недвижимости за 46 миллионов рублей, указав в декларации, что заплатил за них заемными деньгами. Однако фактически законность этих доходов не была подтверждена. А уже после прекращения полномочий у елецкого депутата-единоросса конфисковали в пользу государства 13 помещений, 6 земельных участков и более 29 миллионов рублей.

Фото —  liptorg-cp.ru
депутат
утрата доверия
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Ответ
6 минут назад
Конечно , жена здесь не при чем . Депутаты- бедняки , а жены депутатские -мультимиллионеры . Эмансипация , однако .
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наверно
12 минут назад
нашкодничал где-то
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Сколько
14 минут назад
Ещё не проверенных осталось.?
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Инициатива
22 минуты назад
Предлагаю распространить данную практику на дипломы и аннулировать опыт работы, уволить всех, кто не будет подтверждать стандарт ФГОС каждые пять лет. Слишком много людей с высшим образованием.
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Дед
26 минут назад
А жена при чем здесь ?
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Елена
32 минуты назад
конец 2026 года, а только опомнились за 2024 год, и депутатом выбрали и на доску почета вывесили...
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Жесть
18 минут назад
Декларация за 2024 год сдается до 30 апреля 2025, на проверку данных деклараций есть регламент. У ФНС хватает, что проверять.
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гость
39 минут назад
Как же такой невнимательный руководил-то?
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житель города
49 минут назад
На доску почета мошенника вывесили -молодцы.
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Виктор
52 минуты назад
Мы электорат выбираем самых кристально чистых А оно вона как выходит
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