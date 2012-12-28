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В связи с утратой доверия прекращены полномочия зампредседателя Совета депутатов Чаплыгинского округа
Общество
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сегодня, 10:37
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В связи с утратой доверия прекращены полномочия зампредседателя Совета депутатов Чаплыгинского округа
В декларации за 2024 год он не указал несколько объектов недвижимости и средства на счетах жены.
«Прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Было установлено, что депутат допустил существенное искажение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В декларации за 2024 год он не указал несколько объектов недвижимости с кадастровой стоимостью около 4 миллионов рублей, а также денежные средства, находящиеся на счетах его супруги на сумму более 750 тысяч рублей, объяснив это невнимательностью», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По данным GOROD48, речь идёт не просто об окружном депутате, а о заместителе председателя Совета депутатов Чаплыгинского муниципального округа Вячеславе Струганове.
В июле этого года на 16-й сессии первого созыва Совета депутатов Чаплыгинского округа председатель Совета депутатов Чаплыгинского округа Татьяна Викулина вынесла Вячеславу Струганову предупреждение за эти же нарушения законодательства о противодействии коррупции при предоставлении сведений о доходах в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом (за отчетный 2024 год, на отчетную дату 1 августа 2025 года).
Вячеслав Струганов — чаплыгинский предприниматель, занимается торговлей продовольственными и непродовольственными товарами и предоставлением услуг в сфере красоты. В 2022-м году его имя даже было занесено на Доску почета «Трудовая слава Липецкой области».
Вячеслав Струганов — первый слева
Струганов неоднократно избирался депутатом Совета депутатов Чаплыгинского района. А ещё на его счету — финансирование работ по строительству памятника царю Петру Первому и его сподвижнику князю Александру Меньшикову и городского стадиона «Авангард».
Напомним, ранее после вмешательства прокуратуры прекращены в связи с утратой доверия полномочия депутата Горсовета Ельца Александра Купцова. Он входил в депутатскую группу «Единой России» и в состав комиссии по бюджету, экономики и муниципальной собственности, а также по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту. Купцов — также предприниматель. Как сообщила Генеральная прокуратура России, депутат допустил существенные искажения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В 2023–2024 годах он купил несколько объектов недвижимости за 46 миллионов рублей, указав в декларации, что заплатил за них заемными деньгами. Однако фактически законность этих доходов не была подтверждена. А уже после прекращения полномочий у елецкого депутата-единоросса конфисковали в пользу государства 13 помещений, 6 земельных участков и более 29 миллионов рублей.
Фото — liptorg-cp.ru
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