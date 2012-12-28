Михаил Щербаков: «Если б не ввязался, потом бы жалел»

Прошло сто дней со вступления Михаила Щербакова в должность главы Липецка . GOROD48 поговорил с мэром о структурных изменениях в администрации города, о подготовке к зиме, взаимодействии с ресурсниками и планах на ближайшие пять лет.

