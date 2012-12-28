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764
вчера, 23:49
1
Красный уровень пришел на смену желтому
Следом за объявлением желтого уровня, экстренные службы объявили красный — угрозу атаки БПЛА.
БПЛА
воздушная тревога
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Максимилиан
сегодня, 00:01
Когда же это закончится!
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Комментарии (1)