Полицейские задержали в Ельце подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам иностранца
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Общество
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26 минут назад
Для жителей двух домов на улице Бунина подготовлен ПВР
Пункт временного размещения подготовлен в школе №69
«Для тех, у кого нет возможности переночевать у родственников или знакомых, готов пункт временного размещения в школе №69. Там подготовлены спальные места, вода и все необходимое для ночлега», — рассказал мэр Липецка Михаил Щербаков.
По всем возникающим вопросам можно обращаться в ЕДС по номеру: 8-800-450-48-48.
Сегодня во время воздушного налета во двор на улице Бунина упал БПЛА — загорелась автопарковка. Пожар уже потушен. Жертв и пострадавших нет.
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