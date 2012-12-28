Для жителей двух домов на улице Бунина подготовлен ПВР

Пункт временного размещения подготовлен в школе №69

Для жителей домов на улице Бунина, 11 и 13 в школе №69 подготовлен пункт временного размещения.«Для тех, у кого нет возможности переночевать у родственников или знакомых, готов пункт временного размещения в школе №69. Там подготовлены спальные места, вода и все необходимое для ночлега», — рассказал мэр Липецка Михаил Щербаков.По всем возникающим вопросам можно обращаться в ЕДС по номеру: 8-800-450-48-48.Сегодня во время воздушного налета во двор на улице Бунина упал БПЛА — загорелась автопарковка. Пожар уже потушен. Жертв и пострадавших нет.