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Происшествия
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сегодня, 11:46
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В мэрии Липецка обсчитывают ущерб от ночной атаки беспилотников
Пострадали несколько автомобилей, квартир и частных домов.
В городе действует следующий порядок компенсации ущерба от атак беспилотников: за счёт бюджета восстанавливаются контуры пострадавших жилых помещений: кровля, стены, конструктивные элементы, остекление. Владельцы машин могут получить до 100 000 рублей при их частичном повреждении и до 600 000 — в случае полного уничтожения автомобиля.
Выплаты осуществляются в заявительном порядке за счёт средств резервного фонда администрации города. Средства выделяются гражданам, официально признанным потерпевшими по уголовному делу, или имеющим документы, подтверждающие ущерб.
В мэрии работает горячая линия для горожан, чьё имущество пострадало: 8 (4742) 22-02-87, 8 (4742) 23-03-52.
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