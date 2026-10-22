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сегодня, 11:46
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В мэрии Липецка обсчитывают ущерб от ночной атаки беспилотников

Пострадали несколько автомобилей, квартир и частных домов.

В администрации Липецка обсчитывают ущерб от ночной атаки БПЛА. Сотрудники департамента ЖКХ, управ, управляющих компаний комиссионно обследуют квартиры, пострадавшие от последствий налёта. Взрывами было повреждено остекление многоэтажки в спальном районе города (здесь получил  ранение 25-летний мужчина) и ЖК «Атмосфера», где пострадали несколько квартир, пока ещё не проданных застройщиком. Также осколками зацепило несколько домов в частном секторе. Повреждения получили и несколько автомобилей, припаркованных у пострадавших многоэтажек. Их владельцы нашли металлические шарики во дворе.



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В городе действует следующий порядок компенсации ущерба от атак беспилотников: за счёт бюджета восстанавливаются контуры пострадавших жилых помещений: кровля, стены, конструктивные элементы, остекление. Владельцы машин могут получить до 100 000 рублей при их частичном повреждении и до 600 000 — в случае полного уничтожения автомобиля.

Выплаты осуществляются в заявительном порядке за счёт средств резервного фонда администрации города. Средства выделяются гражданам, официально признанным потерпевшими по уголовному делу, или имеющим документы, подтверждающие ущерб.

В мэрии работает горячая линия для горожан, чьё имущество пострадало: 8 (4742) 22-02-87, 8 (4742) 23-03-52.

воздушная тревога
БПЛА
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
ттт
20 минут назад
то есть за документами надо ещё побегать, одного заявления мало. Расчет на то что пострадавшие плюнут ...
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Фунтик
34 минуты назад
Там же написано до 600.000 при полном уничтожение автомобиля, а если у тебя автомобиль 5 млн стоит
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Время такое
13 минут назад
Авто за 5 млн, как правило, застрахованы. А сейчас в некоторых видах КАСКО есть пункты и про атаки БПЛА
Ответить
Гость
34 минуты назад
Все пострадавшие квартиры в ЖК Атмосфера проданы, люди делали ремонт
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Фунтик
39 минут назад
Теперь эти квартиры вообще никто покупать не будет которые пострадали ,такие деньги отдай а квартиры несчастливые
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Город48
47 минут назад
Держите карман шире
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Гость
51 минуту назад
Трамп хитро придумал, что он закончит конфликт на Украине. На самом деле победит русский мороз.
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Партработник
51 минуту назад
Мы себе не покупаем служебные машины за 600 000, мы покупаем за десятки миллионов.
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липчанин
53 минуты назад
нормально так 600000 р компенсируют за авто ,на первый взнос хватит
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Вован
56 минут назад
Да......уж.ж!За 600 тысяч можно купить очень хорошую машину,в магазине игрушек!
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Смешные выплаты
сегодня, 11:58
Да уж... Нет слов...как говорится спасение утопающих дело рук самих утопающих Смешные выплаты просто денег нет но вы держитесь...
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