Пострадал 25-летний мужчина, повреждены несколько домов и детская поликлиника: новые данные об атаке БПЛА
«Вышел на балкон и произошел взрыв»: раненый во время атаки БПЛА липчанин пришёл в сознание
«Вышел на балкон и произошел взрыв»: раненый во время атаки БПЛА липчанин пришёл в сознание
Происшествия
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сегодня, 16:13
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В поврежденном при атаке БПЛА элитном жилищном комплексе пострадали десять квартир
Три квартиры получили наиболее сильные повреждения. А в одной из квартир спали жильцы и теперь они уверены — родились в рубашке.
Поскольку застройщик квартиры продал ещё год назад — обязанности по их восстановлению у него нет. Но застройщику всё равно звонят жильцы, хотя чаще всего они всё же обращаются в управляющую компанию. Также сегодня в доме уже побывали две комиссии.
Все пострадавшие квартиры, в основном, ипотечные и поэтому должны быть застрахованы. Но вот если этот случай будет признан терроризмом — в выплате страховки могут и отказать. Такие случаи не включены в страховые договоры.
Несущие конструкции дома не пострадали, поэтому никакой угрозы для жильцов сейчас нет. В таком виде дом можно и восстанавливать без выселения жильцов. Вопрос во времени и деньгах пока открытый. Но однозначно такие работы значительно дороже, чем при обычном поэтапном строительстве, в том числе потребуются достаточно большие вложения на подъём материалов. Юрий Абарин даже на вскидку не смог назвать стоимость восстановления.
Из 10 квартир какие-то были ещё совсем без отделки, какие-то с частичной отделкой, какие-то с чистовой отделкой. Но была и одна квартира, в которой в момент атаки БПЛА уже были жильцы. Взрыв прогремел прямо под ними — подпрыгнула плита и вместе с ней кровать, на которой спали липчане. При этом сами они никак не пострадали, ни единой царапины. Уцелевшие теперь уверены — родились в рубашке.
У застройщика непроданными в жилищном комплексе остаются всего две квартиры. На вопрос, не станут ли они теперь неликвидом, Юрий Абарин ответил однозначно — нет. Аргументы такие: в одну воронку дважды не попадает, плюс сколько людей — столько и мнений. Кто-то скажет, что жить в доме с такими разрушениями страшно. А кто-то — посмотрите какой хороший и надёжный дом построили, он устоял при атаке крупного беспилотника и даже никто не пострадал.
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