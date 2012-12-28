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сегодня, 16:13
8

В поврежденном при атаке БПЛА элитном жилищном комплексе пострадали десять квартир

Три квартиры получили наиболее сильные повреждения. А в одной из квартир спали жильцы и теперь они уверены — родились в рубашке.

Все пострадавшие квартиры в жилищном комплексе, в который ночью попал БПЛА, были проданы — этот дом сдан год назад. Как рассказал GOROD48 генеральный директор фирмы-застройщика Юрий Абарин, три из десяти квартир пострадали наиболее сильно — это две квартиры на 22-м этаже и одна этажом выше.

Поскольку застройщик квартиры продал ещё год назад — обязанности по их восстановлению у него нет. Но застройщику всё равно звонят жильцы, хотя чаще всего они всё же обращаются в управляющую компанию. Также сегодня в доме уже побывали две комиссии.

Все пострадавшие квартиры, в основном, ипотечные и поэтому должны быть застрахованы. Но вот если этот случай будет признан терроризмом — в выплате страховки могут и отказать. Такие случаи не включены в страховые договоры.

Несущие конструкции дома не пострадали, поэтому никакой угрозы для жильцов сейчас нет. В таком виде дом можно и восстанавливать без выселения жильцов. Вопрос во времени и деньгах пока открытый. Но однозначно такие работы значительно дороже, чем при обычном поэтапном строительстве, в том числе потребуются достаточно большие вложения на подъём материалов. Юрий Абарин даже на вскидку не смог назвать стоимость восстановления.

Из 10 квартир какие-то были ещё совсем без отделки, какие-то с частичной отделкой, какие-то с чистовой отделкой. Но была и одна квартира, в которой в момент атаки БПЛА уже были жильцы. Взрыв прогремел прямо под ними — подпрыгнула плита и вместе с ней кровать, на которой спали липчане. При этом сами они никак не пострадали, ни единой царапины. Уцелевшие теперь уверены — родились в рубашке.

У застройщика непроданными в жилищном комплексе остаются всего две квартиры. На вопрос, не станут ли они теперь неликвидом, Юрий Абарин ответил однозначно — нет. Аргументы такие: в одну воронку дважды не попадает, плюс сколько людей — столько и мнений. Кто-то скажет, что жить в доме с такими разрушениями страшно. А кто-то — посмотрите какой хороший и надёжный дом построили, он устоял при атаке крупного беспилотника и даже никто не пострадал.
воздушная тревога
БПЛА
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Липчанин
31 минуту назад
«Элитный» , да уж какой город такая и элита
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Гость
50 минут назад
Это дом монолитный, а если был сборный то кровать подпрыгнула с плитой перекрытия, неизвестно как это отразится в дальнейшем.
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Житель
53 минуты назад
Ну так там взрывчатка не с детонировала, вот дом целый и остался
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Пенсионерка
30 минут назад
А пишут что взрыв прогремел под ними.
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Надо
сегодня, 16:33
Пятиэтажки * ,или сталинки строить.
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26-й
51 минуту назад
Живи хоть в Хрущевке, никто не возбороняет. А мы как-то без Вашего совета обойдемся!!! Как раз, если бы в пятиэтажку попало, разрушений на земле было-бы больше!!!
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хах
37 минут назад
Живи хоть в Хрущевке, никто не возбороняет. А мы как-то без Вашего совета обойдемся!!! Как раз, если бы в пятиэтажку попало, разрушений на земле было-бы больше!!! всё то у вас мымымы.. 26-й илитный :))) или ипотечный вы нашъ?
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Гость
37 минут назад
Живи хоть в Хрущевке, никто не возбороняет. А мы как-то без Вашего совета обойдемся!!! Как раз, если бы в пятиэтажку попало, разрушений на земле было-бы больше!!! А причем здесь * , сейчас строят дома низкой этажности, например 3 этажа и многим нравится это больше, чем скворечники.
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