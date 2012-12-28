«С людьми на связи, будем сопровождать каждого»: мэр Липецка встретился с жителями улицы Бунина
«С людьми на связи, будем сопровождать каждого»: мэр Липецка встретился с жителями улицы Бунина
Происшествия
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сегодня, 14:16
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Промышленная зона Ельца попала под удар
В Липецкой области снова действует ракетная опасность.
«Информация о пострадавших уточняется. Оперативные службы уже работают на месте происшествия», - доложил глава региона.
Артамонов призвал жителей соблюдать меры безопасности при ракетной тревоге.
Ракетная опасность в Липецкой области объявили в районе 11 утра, затем отменили в 12:33, а затем вновь ввели 14:13.
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