Промышленная зона Ельца попала под удар

В Липецкой области снова действует ракетная опасность.

Противник нанёс удар по промышленной зоне Ельца, сообщил в мессенджере Max губернатор Игорь Артамонов.«Информация о пострадавших уточняется. Оперативные службы уже работают на месте происшествия», - доложил глава региона.Артамонов призвал жителей соблюдать меры безопасности при ракетной тревоге.Ракетная опасность в Липецкой области объявили в районе 11 утра, затем отменили в 12:33, а затем вновь ввели 14:13.