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сегодня, 14:16
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Промышленная зона Ельца попала под удар

В Липецкой области снова действует ракетная опасность.

Противник нанёс удар по промышленной зоне Ельца, сообщил в мессенджере Max губернатор Игорь Артамонов.

«Информация о пострадавших уточняется. Оперативные службы уже работают на месте происшествия», - доложил глава региона.

Артамонов призвал жителей соблюдать меры безопасности при ракетной тревоге.

Ракетная опасность в Липецкой области объявили в районе 11 утра, затем отменили в 12:33, а затем вновь ввели 14:13.
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Вера Арсентьевна
16 минут назад
Чего тупить? При сигнале ракетной опасности спускаться в подвал и ждать отбоя. Пора к этому привыкнуть. Подвалы есть у всех.
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телезрительница
3 минуты назад
В подвале крысы. Я их боюсь. Они переносят чуму и оспу обезьян.
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Вопрос:
7 минут назад
Как спуститься, если он на замке?
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Да
22 минуты назад
Жаль, что он не сказал в каких убежищах людям прятаться при ракетной опасности.
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24й
27 минут назад
Губернатор посоветовал не выходить из укрытий ! У нас укрытие на 19 й надо ещё туда километр добежать . Атому моменту будет отбой или зона по дороге .
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Наталья
41 минуту назад
Слов нету от всего происходящего!
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123
46 минут назад
Где и как теперь спать? В ванной или в коридоре?
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Сселки
47 минут назад
У нас стабильность,дети возле Фока,на фут.площадке играют.Мамашек нет.
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Виктория
52 минуты назад
Теперь чего Нам ждать пока нас всех разнесут ?
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