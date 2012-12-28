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Общество
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31 минуту назад
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В управлении благоустройства Липецка сменился руководитель
Исполняющим обязанности начальника управления назначен Кирилл Коптев.
«Моя главная цель — сменить позицию предприятия: чтобы оно перестало быть дотационным и превратилось в донора. Для этого у нас всё есть. Будем работать», — заявил Кирилл Коптев.
Прежний руководитель МБУ Александр Мальнев, как сообщили в мэрии Липецка, уволился.
Напомним, о смене руководителя управления в большом интервью GOROD48 рассказывал мэр Липецка Михаил Щербаков.
Управление благоустройства отвечает за уборку города, содержание ливневой канализации, зелёных насаждений, малых архитектурных форм — скамеек, урн, декоративных элементов.
Кроме того, управление занимается ямочным ремонтом дорог, мостов, путепроводов и дорожных ограждений, восстановлением территорий после земляных работ, установкой указателей с названиями улиц и номерами домов, содержанием парковок и малых форм на территориях объектов торговли и общепита.
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