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568
31 минуту назад
7

В управлении благоустройства Липецка сменился руководитель

Исполняющим обязанности начальника управления назначен Кирилл Коптев.

Временно исполняющим обязанности начальника МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» назначен Кирилл Коптев. Он работает в управлении с 2021 года и начинал с должности начальника экономического отдела.

«Моя главная цель — сменить позицию предприятия: чтобы оно перестало быть дотационным и превратилось в донора. Для этого у нас всё есть. Будем работать», — заявил Кирилл Коптев.

Прежний руководитель МБУ Александр Мальнев, как сообщили в мэрии Липецка, уволился.

Напомним, о смене руководителя управления  в большом интервью GOROD48 рассказывал мэр Липецка Михаил Щербаков.

Управление благоустройства отвечает за уборку города, содержание ливневой канализации, зелёных насаждений, малых архитектурных форм — скамеек, урн, декоративных элементов.

Кроме того, управление занимается ямочным ремонтом дорог, мостов, путепроводов и дорожных ограждений, восстановлением территорий после земляных работ, установкой указателей с названиями улиц и номерами домов, содержанием парковок и малых форм на территориях объектов торговли и общепита.
назначение
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
...
9 минут назад
около 30
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Владимир
10 минут назад
А я думал, что главное назначения управления благоустройства это благоустроить город. А тут вон чё. Баблишки надо заработать.
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Неравнодушный
15 минут назад
И сколько же лет руководителю такого уровня?
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Алекс
15 минут назад
Меняются как перчатки.
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Ваасян
17 минут назад
Чей сын этот многоуважаемый господин? Пишите сразу, что бы не было пересудов.
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Ооо
17 минут назад
Кто нибудь понимает зачем эта должность??!!!??!
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Гость
20 минут назад
Ну всё городу хана
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