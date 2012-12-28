Мэрия Липецка срезала расходы муниципального бюджета сразу на 283,8 миллиона рублей

Самым пострадавшим стал департамент ЖКХ, которого лишили сразу 132 миллионов.

Мэрия Липецка сократила расходы муниципального бюджета сразу на 283,8 миллиона рублей. Об этом на сессии Липецкого горсовета депутатам сообщила председатель департамента финансов Татьяна Григорова.Самым пострадавшим стал департамент ЖКХ, финансирование которого сократилось сразу на 132 миллиона. Эти деньги должны были быть потрачены на цели, от которых пока можно безболезненно отказаться. На втором месте по срезанной сумме (на 64,3 миллиона) оказался департамент финансов. Деньги были зарезервированы на выплату процентов по коммерческим кредитам, но департамент нашёл способ отказаться от заимствований. На третьем месте по срезанным расходам оказался департамент градостроительства и архитектуры, лишившийся 46,1 миллиона рублей.Татьяна Григорова сообщила, что мэрия должна избавиться от избыточных финансовых обязательств, максимально сократив дефицит бюджета по требованию правительства области. После такого секвестра, а также уменьшения дефицита бюджета ещё на 16,2 млн рублей за счёт дотации из областной казны, дефицит городского бюджета с 300 миллионов рублей уменьшился сразу до 1,2 миллиона!На этой же сессии депутаты проголосовали за выделение дополнительно полученных от штрафов за нарушение правил парковок 2,7 млн рублей на оплату услуг почтовой связи по пересылке заказных писем с постановлениями административных комиссий мэрии, которые рассматривают нарушения липчанами административного законодательства. «Расходы на письма вырастут в разы», — предупредила депутатов главный финансист городской администрации.Без увеличения объёма расходов депутаты с подачи мэрии проголосовали за перераспределение имеющихся средств на коммунальные услуги для спортивных учреждений (12,7 млн рублей) и учреждений культуры (2,6 млн рублей), а также добавили 7,3 миллиона образовательным учреждениям на обязательные налоговые выплаты.