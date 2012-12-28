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вчера, 21:36

У елецкого депутата-единоросса конфисковали 13 помещений, 6 земельных участков и более 29 миллионов рублей

Ранее полномочия Александра Купцова были прекращены в связи с утратой доверия.

По иску прокуратуры Ельца в доход государства будет обращено имущество бывшего депутата Елецкого городского Совета депутатов Александра Купцова.              
               
«Установлено, что депутатом горсовета, теперь уже бывшим, в 2023-2024 годах приобретены объекты недвижимости на сумму более 44 миллионов рублей. Однако законность происхождения этих средств он подтвердить не смог. Прокурор направил в суд иск об обращении в доход государства 13 помещений и 6 земельных участков, а также денежных средств на общую сумму свыше 29 миллиона  рублей в качестве эквивалента за проданное имущество», – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Иск прокуратуры удовлетворен. Причем решение суда обращено к немедленному исполнению.

Похожий иск – об обращении имущества в доход государства из-за несоответствия официальных доходов и расходов сейчас  подан к бывшему мэру Липецку Роману Ченцову. Его начнут рассматривать 20 октября. 

Полномочия депутата Горсовета Ельца Александра Купцова ранее были прекращены в связи с утратой доверия. Он входил в депутатскую группу «Единой России» и в состав комиссии по бюджету, экономики и муниципальной собственности, а также по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту.

Купцов — предприниматель: во время выборов горсовета шестого созыва в 2017 году он был директором ООО «Известняк», во время таких же выборов в 2012 году - председателем Совета директоров ОАО «Каменный карьер Голиковский».

Как ранее сообщила Генеральная прокуратура России, депутат допустил существенные искажения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В 2023–2024 годах он купил несколько объектов недвижимости, указав в декларации, что заплатил за них заемными деньгами. Однако фактически законность этих доходов не подтверждена.

Прокуратура сначала внесла представление в Совет депутатов Ельца, но березультатно. После этого прокурор обратился в суд с иском о досрочном прекращении полномочий депутата в связи с утратой доверия, и эти требования суд удовлетворил.

Фото - vk.ru/public216535010
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