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Общество
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33 минуты назад
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Плату за отсутствующее тепло должны пересчитать
Речь идёт о домах, где плата за тепло начисляется по нормативу.
Те, кто платит по счётчику, в данной ситуации сэкономят, им насчитают плату за фактическое потребление. А те, кто платит по нормативу? Неужели им и за октябрь придётся заплатить «по полной программе» при том, что они сейчас мёрзнут?
— Госжилинспекция Липецкой области ещё 1 октября в качестве меры профилактики внесла предостережение Липецкому филиалу компании «РИР-Энерго» о необходимости перерасчёта платы за те дни, когда услуги по отоплению были фактически не оказаны. Речь идёт об абонентах, рассчитывающихся по нормативу. Им должны пересчитать плату по специальной формуле за каждый час отсутствия отопления, — рассказала GOROD48 начальник отдела Госжилинспекции Липецкой области Наталья Ишевских.
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