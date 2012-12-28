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238
33 минуты назад
3

Плату за отсутствующее тепло должны пересчитать

Речь идёт о домах, где плата за тепло начисляется по нормативу.

Накануне мэр Михаил Щербаков сообщил, что в Липецке остаются без отопления 90 многоквартирных домов.

Те, кто платит по счётчику, в данной ситуации сэкономят, им насчитают плату за фактическое потребление. А те, кто платит по нормативу? Неужели им и за октябрь придётся заплатить «по полной программе» при том, что они сейчас мёрзнут?

— Госжилинспекция Липецкой области ещё 1 октября в качестве меры профилактики внесла предостережение Липецкому филиалу компании «РИР-Энерго» о необходимости перерасчёта платы за те дни, когда услуги по отоплению были фактически не оказаны. Речь идёт об абонентах, рассчитывающихся по нормативу. Им должны пересчитать плату по специальной формуле за каждый час отсутствия отопления, — рассказала GOROD48 начальник отдела Госжилинспекции Липецкой области Наталья Ишевских.
отопительный сезон
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Всем
14 минут назад
Кто платит по нормативу надо по честному не начислять плату за полмесяца.Хватит уже платить ..Сколько же можно наживаться . на неоказанных услугах!!!
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Платежки
20 минут назад
По скидке можно потом послать в юмористический журнал.
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Колян
29 минут назад
Должны, и обязательно пересчитают разные понятия.
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