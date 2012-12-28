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ГОСТ на кофе, поштучный учет для растительного масла – законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
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Общество
315
54 минуты назад

ГОСТ на кофе, поштучный учет для растительного масла – законы, которые вступают в силу в ноябре

В ноябре санкции к нарушителям-мигрантам станут строже, вводится ГОСТ для растворимого кофе, для растительных масел введут поэкземплярный учет, информация из бюро кредитных историй станет доступна судебным приставам – те смогут проверять факты, не превышают ли коллекторы свои права – GOROD48 представляет обзор основных законов ноября.

Ответственность за нарушения миграционного законодательства станет строже

С 3 ноября расширяется перечень правонарушений, за совершение которых иностранные граждане кроме штрафа будут подлежать выдворению из нашей страны – количество статей КоАп вырастет с 22 до 45. Одновременно расширяется перечень правонарушений, за которые административное выдворение не может быть заменено административным штрафом либо обязательными работами, а за некоторые нарушения режима пребывания размеры штрафов вырастут. Так, иностранца смогут выдворить за пропаганду или публичное демонстрирование запрещенной символики, возбуждение ненависти либо вражды, призывы к нарушению территориальной целостности России, нарушение режима чрезвычайного и военного положения, нарушение режима контртеррористической операции, участие в деятельности нежелательных организаций, мелкое хулиганство, нарушение правил митингов и пикетирования. Не получится ссылаться на семью и детей, которые также находятся в России, чтобы отменить высылку – суд не сможет заменить выдворение штрафом. Кроме того, увеличатся штрафы за нарушение правил въезда, режима пребывания и незаконную трудовую деятельность.

Предоставление кредитной истории по запросу судебных приставов

С 26 ноября оснований для предоставления кредитной истории от бюро кредитных историй станет больше – вступает в силу скорректированный порядок предоставления бюро кредитных историй отчетов по запросам ФССП. Предполагается, что это позволит ФСПП быстрее узнавать о нарушениях коллекторов и эффективнее контролировать их деятельность.

Данные об уплаченных платежах поступят быстрее

Банки, организация федеральной почтовой связи, другие организации, через которые происходит уплата денежных средств за государственные и муниципальные услуги и иных платежей, должны будут направлять в режиме реального времени сведения об уплате налогов, пошлин и штрафов в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Информация должна будет поступить не позднее одного часа после принятия платежа к исполнению.

Растительные масла начнут учитывать поштучно

С 1 ноября маркировка растительных пищевых масел выйдет на завершающий этап – поэкземплярный учет. Все участники оборота (производители, импортеры, оптовые компании, розничные магазины, продавцы маркетплейсов и др.) станут передавать сведения в систему «Честный знак» по каждой единице товара. Для потребителей ничего не изменится. Маркировка призвана снизить долю нелегальных товаров. Для растительных масел она началась в 2024 году.

На растворимый кофе вводится новый ГОСТ

С 1 ноября 2026 года начнет действовать новый стандарт на кофейные растворимые напитки – закон разграничит и четко определит понятия «растворимый кофе» и «кофейный напиток». Растворимым кофе по новому стандарту можно будет называть только продукт из стопроцентного экстракта обжаренных кофейных зерен, без малейших добавлений других компонентов. Дополнительные ингредиенты можно будет использовать при изготовлении только кофейного напитка.
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