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Происшествия
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сегодня, 09:15
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Из ноги раненого во время ночного налёта БПЛА липчанина врачи удалили кусок металла
Предположительно, в него попал обломок арматуры. От госпитализации мужчина отказался.
«Житель Липецка 1990 года рождения доставлен в травмпункт БСМП с осколочным ранением левой голени. Под местной анестезией из мягких тканей врачи удалили металлический фрагмент. Предположительно — небольшой обломок арматуры», — рассказала министр здравоохранения Лилия Самошина.
Мужчина от госпитализации отказался. Он направлен на амбулаторное лечение.
Липчанин — единственный пострадавший во время сегодняшнего налёта. Напомним, ночью над областью сбиты 45 беспилотников. Несколько из них упали в Липецке: повреждено остекление многоквартирного дома, садовый участок, возник пожар в посадках возле промышленной зоны.
В Данковском округе БПЛА упал рядом с жилым домом.
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