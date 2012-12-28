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сегодня, 09:15
6

Из ноги раненого во время ночного налёта БПЛА липчанина врачи удалили кусок металла

Предположительно, в него попал обломок арматуры. От госпитализации мужчина отказался.

Раненому во время ночной атаки БПЛА липчанину 36 лет. В его голени застрял кусок металла.

«Житель Липецка 1990 года рождения доставлен в травмпункт БСМП с осколочным ранением левой голени. Под местной анестезией из мягких тканей врачи удалили металлический фрагмент. Предположительно — небольшой обломок арматуры», — рассказала министр здравоохранения Лилия Самошина.

Мужчина от госпитализации отказался. Он направлен на амбулаторное лечение.

Липчанин — единственный пострадавший во время сегодняшнего налёта. Напомним, ночью над областью сбиты 45 беспилотников. Несколько из них упали в Липецке: повреждено остекление многоквартирного дома, садовый участок, возник пожар в посадках возле промышленной зоны.

В Данковском округе БПЛА упал рядом с жилым домом.
воздушная тревога
БПЛА
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Комментарии (6)

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...
32 минуты назад
Сторож со стройки?
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Житель
сегодня, 09:45
У меня такие кошка каждый день выдаёт. Просто форма похожа. А так ужас конечно такой кусок из ноги и чел пошёл домой. Какой-то халк
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пострадавший отказался
сегодня, 09:30
Приёмное отделение БСМП это мрак. Понабрали туда нерусских врачей. Безразличие к тяжёлым пациентам полнейшее. Хоть бы раз про эту больницу написали. Только со слов туда обращавшихся. Там технология одна, зашили при местном обезболивании, лангету прибинтовали и с повреждённой ногой - вали. Без костылей. Как хочешь. Никто там вам не предложитстационар. Если не обматерят уже хорошо.
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Бывалый
17 минут назад
а если туда попасть на Новогодние праздники, когда один дежурный врач на все отделения,и из назначений-только капельница, независимо от диагноза... уже просто вернуться оттуда-победа! не дай Бог никому столкнуться с таким....
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Где
сегодня, 09:50
Они их понабрали???
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Так
44 минуты назад
Они их понабрали??? Врачи все в платные клиники поуходили.
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