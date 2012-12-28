В Липецкой области дешевели сахар и картофель, дорожали яйца и мёд

Инфляция в Липецкой области в сентябре составила 0,31%, в целом с начала года — 5,19%, сообщает Липецкстат. Из-за сезонного падения цен на овощи и фрукты в сентябре цены на продовольственные товары в целом снизились, однако тарифы и цены на услуги, а также на непродовольственные товары выросли.





Продовольственные товары в сентябре подешевели на 0,1% (общее подорожание с начала года составило 2,85%). Значительно снизились цены на плодоовощную продукцию — на 6%, в том числе картофель стал дешевле на 24%, овощи в целом — на 5%, фрукты и цитрусовые — на 2%. Сахар подешевел на 6%, мороженое, мясные субпродукты — на 1%.Вместе с тем яйца подорожали на 11%, мёд — на 4%, мясо птицы, крупа и бобовые — на 3%, овощные консервы, рыбопродукты — на 2%, свинина, соль, соус, специи, концентраты, мясные полуфабрикаты, мясные консервы, копчёные продукты из мяса и птицы, фруктово-ягодные консервы, масло и жиры — на 1%. Общественное питание подешевело на 1%.Непродовольственные товары в сентябре стали дороже на 0,55%, а в целом за девять месяцев — на 6,7%. В этой группе стали дороже на 3% средства связи, стеклянная посуда, персональные компьютеры, телерадиотовары, чулочно-носочные изделия выросли в цене на 2%, строительные материалы, электротовары и другие бытовые приборы, моющие и чистящие средства, ювелирные изделия, товары для животных, предметы садоводства, меха и меховые изделия, парфюмерно-косметические товары, одежда и бельё, мебель, бумажнобелые товары, трикотажные изделия, медицинские товары — на 1%. Вместе с тем цены на ткани, полотенца, скутеры, инструменты и оборудование, товары для спорта, часы, мотоциклы снизились на 1%.Цены и тарифы на услуги в сентябре текущего года увеличились на 0,61%, по сравнению с декабрём 2025 года — на 6,81%. Заметно дороже стала плата за проживание в студенческом общежитии (+34%). Услуги высшего образования подорожали на 15%, стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования — на 13%, стоимость дополнительных занятий для детей дошкольного возраста — на 8%, услуги в сфере зарубежного туризма, услуги среднего образования — на 6%, стоимость занятий в плавательных бассейнах, услуги профессионального обучения — на 4%, услуги бань — на 2%, страхования, медицинские услуги — на 1%. Одновременно с этим экскурсионные услуги подешевели на 14%.