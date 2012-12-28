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сегодня, 12:52
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Врач из Добринки спасла мужчину на борту летевшего из Вьетнама самолёта

У молодого мужчины случился гипертонический криз.

Врач-терапевт из Добринки Ирина Иванова спасла пассажира самолёта из Вьетнама, которому резко стало плохо на борту — у молодого мужчины случился гипертонический криз. Ирина Иванова тем же рейсом летела из отпуска.

«У одного из пассажиров началась рвота, сильная слабость, возник страх смерти. Командир воздушного судна обратился с просьбой о помощи к пассажирам. Ирина Иванова измерила давление мужчине. Цифры были крайне высокими — 200 на 100. Состояние было жизнеугрожающее: больной дважды терял сознание. В течение часа врач из Липецкой области снижала давление и стабилизировала состояние. И ей это удалось: давление снизилось, мужчине стало лучше», — рассказала историю спасения министр здравоохранения Лилия Самошина.

После того как мужчине стало лучше, Ирина Иванова контролировала состояние ещё три часа — до посадки самолета.

Напомним, не так давно другой липецкий врач — заведующая отделением новорожденных областного перинатального Марина Строева летела в отпуск в Египет и спасла пассажира лайнера, которому также стало плохо на борту. Мужчина потерял сознание. Оказалось, у него был сахарный диабет II типа. На фоне приема алкоголя упало артериальное давление и уровень глюкозы снизился до критического. При себе у него не было вообще ничего из необходимого в таких случаях — ни глюкометра, ни препаратов. Марина Строева спасла мужчину при помощи приборов и препаратов из бортовой аптечки.

медицина
врач
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Алексей
31 минуту назад
Молодцы врачи
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Для граждан
35 минут назад
На мрот по заграницам.
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Марина.
38 минут назад
Отличный отдых у наших врачей,достаточно обеспечены,чтобы купить такие путёвки. А говорят, что у нас медицина плохо финансируется.
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Геннадий
27 минут назад
Возможно, доктор замуж вышла удачно и финансирование медицины здесь не причём.
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С
55 минут назад
Офигеть с добринской зп еще летают отдыхать
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Гость
сегодня, 13:32
Я с работы прихожу иногда с давлением 180*110, сама снижаю, без врачей. А почему у него с собой не было таблеток?
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Пенсионеры
сегодня, 13:31
Низкий вам поклон и с пожеланиями крепкого здоровья вам и вашим близким.
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Спасибо
сегодня, 13:27
Врачам ! Неплохо живут наши доктора,рады что хорошо отдыхают
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Фунтик
50 минут назад
А чё, клиенты сами врачам и несут и несут и несут, поэтому красиво живут
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