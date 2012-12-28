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Подробности трагедии в Лебедяни: 18-летняя девушка пыталась объехать кошку и машина перевернулась
Подробности трагедии в Лебедяни: 18-летняя девушка пыталась объехать кошку и машина перевернулась
Общество
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сегодня, 12:52
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Врач из Добринки спасла мужчину на борту летевшего из Вьетнама самолёта
У молодого мужчины случился гипертонический криз.
«У одного из пассажиров началась рвота, сильная слабость, возник страх смерти. Командир воздушного судна обратился с просьбой о помощи к пассажирам. Ирина Иванова измерила давление мужчине. Цифры были крайне высокими — 200 на 100. Состояние было жизнеугрожающее: больной дважды терял сознание. В течение часа врач из Липецкой области снижала давление и стабилизировала состояние. И ей это удалось: давление снизилось, мужчине стало лучше», — рассказала историю спасения министр здравоохранения Лилия Самошина.
После того как мужчине стало лучше, Ирина Иванова контролировала состояние ещё три часа — до посадки самолета.
Напомним, не так давно другой липецкий врач — заведующая отделением новорожденных областного перинатального Марина Строева летела в отпуск в Египет и спасла пассажира лайнера, которому также стало плохо на борту. Мужчина потерял сознание. Оказалось, у него был сахарный диабет II типа. На фоне приема алкоголя упало артериальное давление и уровень глюкозы снизился до критического. При себе у него не было вообще ничего из необходимого в таких случаях — ни глюкометра, ни препаратов. Марина Строева спасла мужчину при помощи приборов и препаратов из бортовой аптечки.
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