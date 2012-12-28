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Общество
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сегодня, 14:48
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В мэрии Липецка — новый председатель департамента по физической культуре и спорту
Экс-депутат горсовета Александр Перевозчиков заменил Елену Стародубцеву.
Александр Перевозчиков сменил в должности Елену Стародубцеву, проработавшей два года председателем департамента (ранее она была заместителем руководителя ведомства).
— Ушла по собственному желанию. Надо двигаться дальше. И вообще, место работы полезно менять раз в пять лет, — так Елена Стародубцева прокомментировала свою отставку GOROD48.
Последнее место работы Перевозчикова — МБУ «Спортивный комплекс «Сокол». В нем он проработал с 2010 года, когда стал главным инженером комплекса. В 2020 году Перевозчиков был назначен директором МБУ, в структуру которого с апреля 2025 года включили стадион «Металлург» и ФОК «Ссёлки».
Уроженцу Магадана Перевозчикову — 44 года. Свою трудовую деятельность он начал в 1998 году в сфере ЖКХ. Прошел путь от ученика жестянщика I разряда МУП «Первое Жилищное Управление ГУ ЖКХ Липецка». В 2004-2006 годах служил в морской пехоте. По возвращении из армии работал мастером общестроительных работ мастером строительных и монтажных работ в ООО «СУ-3 Липецкстрой» и ООО «Жилпромсервис», ЗАО «Теплоэнергомонтаж», был менеджером материально-технического снабжения УК «Матырская». Без отрыва от производства в 2010 году окончил Воронежский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии (строительство)». Награжден почётными грамотами Липецкого городского Совета депутатов администрации города Липецка. Также имеет благодарности правительства Липецкой области за многолетний добросовестный труд. В 2025 году награжден памятным знаком администрации города Липецка «Липецк — город мастеров». В том же 2025-м был выбран депутатом горсовета по 35-му избирательному округу (Сокол). В связи с переходом в муниципальные служащие Перевозчиков сложил с себя полномочия депутата.
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