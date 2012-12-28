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сегодня, 14:48
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В мэрии Липецка — новый председатель департамента по физической культуре и спорту

Экс-депутат горсовета Александр Перевозчиков заменил Елену Стародубцеву.

Сегодняшнее оперативное совещание в мэрии глава Липецка Михаил Щербаков начал с представления нового председателя департамента по физической культуре и спорту — Александра Перевозчикова.

Александр Перевозчиков сменил в должности Елену Стародубцеву, проработавшей два года председателем департамента (ранее она была заместителем руководителя ведомства).

— Ушла по собственному желанию. Надо двигаться дальше. И вообще, место работы полезно менять раз в пять лет, — так Елена Стародубцева прокомментировала свою отставку GOROD48.

Последнее место работы Перевозчикова — МБУ «Спортивный комплекс «Сокол». В нем он проработал с 2010 года, когда стал главным инженером комплекса. В 2020 году Перевозчиков был назначен директором МБУ, в структуру которого с апреля 2025 года включили стадион «Металлург» и ФОК «Ссёлки».

Уроженцу Магадана Перевозчикову — 44 года. Свою трудовую деятельность он начал в 1998 году в сфере ЖКХ. Прошел путь от ученика жестянщика I разряда МУП «Первое Жилищное Управление ГУ ЖКХ Липецка». В 2004-2006 годах служил в морской пехоте. По возвращении из армии работал мастером общестроительных работ мастером строительных и монтажных работ в ООО «СУ-3 Липецкстрой» и ООО «Жилпромсервис», ЗАО «Теплоэнергомонтаж», был менеджером материально-технического снабжения УК «Матырская». Без отрыва от производства в 2010 году окончил Воронежский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии (строительство)». Награжден почётными грамотами Липецкого городского Совета депутатов администрации города Липецка. Также имеет благодарности правительства Липецкой области за многолетний добросовестный труд. В 2025 году награжден памятным знаком администрации города Липецка «Липецк — город мастеров». В том же 2025-м был выбран депутатом горсовета по 35-му избирательному округу (Сокол). В связи с переходом в муниципальные служащие Перевозчиков сложил с себя полномочия депутата.
кадры
администрация Липецка
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Комментарии (14)

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Сначала новые
Олег
34 минуты назад
Человек должен быть хозяйственным на таких должностях, а не просто спортсмен, у нас эти спортсмены в думе сидят какой толк от них, чтобы развивать спорт, необходим взгляд хозяйственника.
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Интересно
44 минуты назад
А в спорте он чего добился, именно как спортсмен?
Ответить
5 лет???
55 минут назад
Поэтому они ничего и не умеют. С места на место шарахаются, куда начальственный палец укажет. Грустно.
Ответить
Владимир
59 минут назад
Странно департамент спорта есть а спорта нет
Ответить
у нас всё так
54 минуты назад
Зарплата роде бы есть... Укрытия вроде бы есть... Администрация вроде бы есть... Толку только нет.
Ответить
смотритель зоопарка
сегодня, 15:14
кстати, а что там с Казаковой?
Ответить
м
54 минуты назад
да-да, тоже интересно) наберут денег и уходят в самоотвод, работу ей надо менять раз в 5 лет,артистка
Ответить
...
сегодня, 15:11
Строитель, главный инженер спорткомплекса.. А где показатели в спортивной карьере?
Ответить
смех
сегодня, 15:10
Пусть деньги вернет в бюджет , которые затратили на его выборы . Жив-здоров , а теперь типа просто так , не хочу быть депутатом . Деловой .
Ответить
.
сегодня, 14:56
Строитель —– глава департамента спорта? О , как. Может новый манеж построит? Или звездный снесет?
Ответить
сегодня, 14:55
Нынче физическая культура и спорт относятся к сфере ЖКХ?
Ответить
А как
сегодня, 14:52
Он со спортом связан?
Ответить
Юлия
10 минут назад
А зачем он должен быть спортсменом? Или вы считаете,что если человек отличный пловец или бегун,то он классный руководитель?
Ответить
fed
сегодня, 15:06
морпех. с вертухи может положить. достаточно. это вам не спорт что ли?
Ответить
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