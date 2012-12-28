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58 минут назад
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Студенты елецкого медколледжа вернутся к очной учёбе уже в среду

В здании восстанавливают окна, теплосеть и проводку.

Во время ракетной атаки промышленной зоны Ельца повреждения получил медицинский колледж. О состоянии здания рассказала областной министр здравоохранения Лилия Самошина:

«К счастью, в этот день в здании никого, кроме охранника, не было. Мужчина не пострадал. Но сам корпус повреждён и снаружи, и внутри. Частично выбиты окна и двери, пострадала входная группа и фасад. Повреждена система отопления, затоплены кабинеты на 1-м и 2-м этажах».

Сейчас здание приводится в порядок. По словам Лилии Самошиной, студенты медколледжа смогут вернуться к очной учёбе уже в среду.
ракетная опасность
воздушная тревога
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Комментарии (1)

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Нэд Старк
21 минуту назад
Лучше бы сначала восстановили жилые дома. Поучиться можно и на удалёнке.
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