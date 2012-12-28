Раненым в Ельце оказался термист предприятия: уточнены данные по пострадавшим от ракетного удара
Пострадавшая от ракетной атаки 20-летняя девушка выписана, 47-летний мужчина с ранением бедра остаётся в больнице
Общество
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58 минут назад
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Студенты елецкого медколледжа вернутся к очной учёбе уже в среду
В здании восстанавливают окна, теплосеть и проводку.
«К счастью, в этот день в здании никого, кроме охранника, не было. Мужчина не пострадал. Но сам корпус повреждён и снаружи, и внутри. Частично выбиты окна и двери, пострадала входная группа и фасад. Повреждена система отопления, затоплены кабинеты на 1-м и 2-м этажах».
Сейчас здание приводится в порядок. По словам Лилии Самошиной, студенты медколледжа смогут вернуться к очной учёбе уже в среду.
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