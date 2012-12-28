Ещё один пострадавший от ракетной атаки промзоны Ельца пришёл сегодня к врачам

У жителя города осколочное ранение. Завтра его прооперируют.

55-летний мужчина обратился сегодня в травмпункт городской больницы имени Семашко с непроникающим осколочным ранением грудной клетки.«Обследование показало, что в мягких тканях застрял твёрдый инородный предмет. Предположительно — металлический осколок», — рассказала министр здравоохранения Лилия Самошина.Ельчанина госпитализировали. Завтра ему предстоит операция.Таким образом, число пострадавших в результате ракетной атаки 25 октября выросло до семи. Один человек погиб.