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24 минуты назад
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Ещё один пострадавший от ракетной атаки промзоны Ельца пришёл сегодня к врачам

У жителя города осколочное ранение. Завтра его прооперируют.

55-летний мужчина обратился сегодня в травмпункт городской больницы имени Семашко с непроникающим осколочным ранением грудной клетки.

«Обследование показало, что в мягких тканях застрял твёрдый инородный предмет. Предположительно — металлический осколок», — рассказала министр здравоохранения Лилия Самошина.

Ельчанина госпитализировали. Завтра ему предстоит операция.

Таким образом, число пострадавших в результате ракетной атаки 25 октября выросло до семи. Один человек погиб.
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Комментарии (1)

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Фунтик
17 минут назад
А чё он только сегодня опомнился?
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