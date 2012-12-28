Раненым в Ельце оказался термист предприятия: уточнены данные по пострадавшим от ракетного удара
Пострадавшая от ракетной атаки 20-летняя девушка выписана, 47-летний мужчина с ранением бедра остаётся в больнице
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Происшествия
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24 минуты назад
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Ещё один пострадавший от ракетной атаки промзоны Ельца пришёл сегодня к врачам
У жителя города осколочное ранение. Завтра его прооперируют.
«Обследование показало, что в мягких тканях застрял твёрдый инородный предмет. Предположительно — металлический осколок», — рассказала министр здравоохранения Лилия Самошина.
Ельчанина госпитализировали. Завтра ему предстоит операция.
Таким образом, число пострадавших в результате ракетной атаки 25 октября выросло до семи. Один человек погиб.
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