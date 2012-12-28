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257
34 минуты назад

В Липецкой области пойдут дожди и похолодает

Циклон с юга добрался до нашего региона.

В ближайшие трое суток к Липецкой области приблизится фронтальный раздел южного циклона с запада, который принесет с собой небольшие дожди.

Среднесуточные температуры составят 6-8 градусов тепла, что на 3-5 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 ноября в Липецкой области облачно, ночью местами небольшие дожди, днем небольшие, местами умеренные дожди. Ветер восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +2 до +7 градусов, днем от +7 до +11 градусов.

В Липецке облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью будет от+2 до +4 градусов, днем – от +8 до +10 градусов.

День 1 ноября стал самым теплым в Липецке в 2023 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1920 году – 16 градусов мороза.
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