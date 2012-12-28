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сегодня, 11:38
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Подробности трагедии в Лебедяни: 18-летняя девушка пыталась объехать кошку и машина перевернулась

Погибла подруга девушки, а она сама и ещё одна ее подруга оказались в больнице. 

Стали известны подробности трагедии в Лебедяни, где в дорожной аварии погибла 18-летняя девушка. Ещё две девушки пострадали: 18-летняя водитель и 17-летняя пассажирка.

«Сегодня ночью на улице Советской в Лебедяни 18-летняя девушка-водитель автомобиля «Хендай», намереваясь объехать выбежавшую на проезжую часть кошку, не справилась с управлением, допустила занос машины с последующим опрокидыванием», — сообщает областная прокуратура.

Обстоятельства аварии сейчас изучает полиция. Ход доследственной проверки контролирует прокуратура Лебедянского района.
авария
ДТП
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Комментарии (11)

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Сначала новые
13 минут назад
Остались ещё неохваченные...
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Там
23 минуты назад
Ограничение скоости 40 км. Если на такой скорости не справляться с управлением, щачем садится за руль? Родители, когда покупаете авто деткам надо думать головой.
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Оксана
24 минуты назад
А была ли кошка? На дороге надо быть готовым ко всему.
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СССР
25 минут назад
нужно учится хозяйству, а не ночные покатушки устраивать, с селфи за рулем
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С
36 минут назад
Какой же скоростью... Видимо не учили резко на дороге руль не выкручивать, ещё одна решила ,что бессмертная,вот итог. ПДД кровью писаны
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Лиза
38 минут назад
Вопросов к девушке много: в 18 лет своя машина или у родителей взяла без разрешения, а права у девушки есть? На какой скорости ехали если перевернулись и были ли все пристёгнуты? И почему ночью они не находились дома? Теперь девушке-водителю придётся отвечать за гибель подруги.
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Стаж
45 минут назад
Если на скорости вам под колеса выбегает мелкое или среднее животное, то безопаснее не менять траекторию. Иначе пострадаете сами и зацепите всех вокруг.
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Интересно
49 минут назад
а куда спешили ночью в Лебедяне три девушки - в больницу к маме ?
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липчанин
49 минут назад
вот так вот,за рулем надо не о кошках думать
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У нас
54 минуты назад
при выдаче прав есть тест на скорость принятия ПРАВИЛЬНОГО решения? Если нет, то почему?
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Липчанин
38 минут назад
Есть такой тест... Точнее истина: в любой непонятной ситуации, педаль тормоза впол.
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