Бывший муниципальный чиновник и трое предпринимателей подозреваются в мошенничестве на сумму около 10 миллионов
Мать-мошенница сорвала выпускной: она потратила 250 тысяч рублей взносов родителей на себя
Подробности трагедии в Лебедяни: 18-летняя девушка пыталась объехать кошку и машина перевернулась
Мать-мошенница сорвала выпускной: она потратила 250 тысяч рублей взносов родителей на себя
Происшествия
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сегодня, 11:38
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Подробности трагедии в Лебедяни: 18-летняя девушка пыталась объехать кошку и машина перевернулась
Погибла подруга девушки, а она сама и ещё одна ее подруга оказались в больнице.
«Сегодня ночью на улице Советской в Лебедяни 18-летняя девушка-водитель автомобиля «Хендай», намереваясь объехать выбежавшую на проезжую часть кошку, не справилась с управлением, допустила занос машины с последующим опрокидыванием», — сообщает областная прокуратура.
Обстоятельства аварии сейчас изучает полиция. Ход доследственной проверки контролирует прокуратура Лебедянского района.
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