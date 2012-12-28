Россыпь наград липецких фигуристов

Для некоторых медали стали семейным делом.

Шестеро липчан поднялись на верхнюю ступень пьедестала почёта: Арина Ковыршина по программе 1-го разряда, Стефания Часовникова – 2-й разряд, Анастасия Хохлова – «Юный спортсмен», Анна Бербаш – категория «Дебют», Милана Шукова — «Первые прыжки», девочки, Демид Денисов — «Первые прыжки», мальчики.









Воспитанники липецкого фигурного катания завоевали 14 призовых мест на межрегиональных соревнованиях в Боброве Воронежской области.На счету липчан 4 «серебряные» и 5 «бронзовых» наград. Для некоторых воспитанников фигурное катание стало уже семейным делом. Так, сестра победительницы турнира перворазрядниц Арины Ковршиной по имени Алиса в этой же категории заняла 3-е место.Подготовили юных «звездочек» тренера ОК СШОР Татьяна Хохлова и Алина Сычёва.Фото ОК СШОР