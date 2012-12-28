В Липецке устроили биатлон на асфальте

Снег? А зачем нам снег?

Ноу-хау-2026 состояло в том, что к соревнованиям впервые допустили малышей 9-10 лет, для которых приготовили два круга по 500 метров и одну огневую позицию со стрельбой лёжа.









В турнире приняли участие около 500 спортсменов. Причём не только из Липецка, но и из Воронежа. Победителями стали липчане Артём Моисеев (15–16 лет), Кирилл Ломакин (13–14 лет), Иван Прошин (11–12 лет), Александра Соломко (9–10 лет).









Первенство Липецкой области по биатлону умудрились провести на базе спортивной школы №7 (19-й микрорайон) в октябре!Отсутствие снега организаторов не смутило. В кроссе пересечённую местность преодолевают бегом, винтовки не несут с собой, а оставляют в специальных пирамидах на стрельбище, а берут их только при подходе к огневому рубежу.