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Общество
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59 минут назад
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Липецкая область — лидер по инвестициям в охрану воздуха
18,4 миллиарда рублей направила в прошлом году Липецкая область на охрану атмосферы — больше, чем любой другой регион. Об этом сообщается в проекте государственного доклада Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2025 году».
Продолжает снижаться воздействие на атмосферу в регионе в целом: на 1,3 тысячи тонн сократилась за год эмиссия твёрдых веществ, на 0,9 тысячи тонны — эмиссия диоксида серы, на 0,2 тысячи тонны — оксида азота. По сравнению с 2016 годом эмиссия твёрдых веществ снизилась на 21,6%, диоксида серы — на 15,2%, оксидов азота — на 29,8%.
В проекте «Чистый воздух», который действует с 2019 года, Новолипецкий металлургический комбинат взял на себя самые большие обязательства среди липецких предприятий: 16 экологических проектов стоимостью более 100 миллиардов рублей, 15 из них уже выполнены. Новая технология охлаждения доменного щебня позволила избавиться от запаха сероводорода. Современные газоочистки на двух доменных печах и двух конвертерах улавливают до 99% пыли — это минус две тысячи тонн пыли в воздухе в год.
Акцент на охрану воздуха в Липецкой области в докладе был важным, но не единственным. Отдельно отмечены экопросветительские проекты НЛМК: более 3 тысяч человек посетили фотовыставку «Птицы в индустриальном мире», 500 школьников и студентов участвовали в «Неделях экологии». Проект «#НаВолне» объединил 5 тысяч участников в 14 инициативах. 50 тысяч жителей четырёх регионов участвовали в «Марафоне добрых дел», а программа «Стальное дерево» помогла в реализации 520 проектов на 144 миллиона рублей, которые затронули 10 тысяч человек.
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