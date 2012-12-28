Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Улицы Неделина и Литаврина станут односторонними
Общество
«Приору» расплющило в столкновении с «КамАЗом»
Происшествия
Сенатор Евгений Саввин: «Готов служить Родине на любом посту и направлении»
Общество
«Руслан-1» не торопится восстанавливать развалившееся ограждение на проспекте Победы
Общество
Липецкий силач носит учеников на руках, чтобы попасть в «Книгу рекордов России»
Спорт
В Ельце горел завод газировки
Происшествия
На четырёх десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Балашовском лесничестве сегодня водят хороводы, смотрят картины, пьют травяной чай и сажают лес
Общество
20-летний липчанин отправится в колонию на пять лет за пособничество мошенникам
Происшествия
БПЛА перехвачены ночью над Липецкой областью
Происшествия
Читать все
У губернатора Липецкой области будет шесть заместителей
Общество
Предлагавшей скидки на «Вайлдберриз» в 50-70% мошеннице-рецидивистке добавили срок
Происшествия
Отбывающий условный срок тербунец предложил взятку сотруднику УФСИН и сел на три с половиной года
Происшествия
30-летняя ельчанка заплатила за «улучшение финансового потенциала» 439 000 рублей
Происшествия
На «Липецких театральных встречах» побывали 10 000 зрителей
Культура
Липецкая область — лидер по инвестициям в охрану воздуха
Общество
«Прочные основы» не устояли в судах: подрядчик должен вернуть администрации Данковского округа 193,6 миллиона рублей
Общество
Грязинскую пенсионерку обманули при заказе мебели
Происшествия
НЛМК приглашает школьников в профориентационную программу «ПроТехнологии»
Общество
В Липецкой области небольшие дожди пройдут местами
Погода в Липецке
Читать все
Общество
76
59 минут назад
2

Липецкая область — лидер по инвестициям в охрану воздуха

18,4 миллиарда рублей направила в прошлом году Липецкая область на охрану атмосферы — больше, чем любой другой регион. Об этом сообщается в проекте государственного доклада Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2025 году».

Загрязнение воздуха оценивалось по новым, более жёстким нормам СанПиН, которые действуют с 2021 года, отмечается в докладе. Строгие нормативы подтвердили: среди металлургических городов Липецк остаётся одним из наиболее чистых — город оказался единственным участником проекта «Чистый воздух», где значимые превышения ПДК отсутствовали, в рейтинге федерального проекта он занял первое место среди 12 промышленных городов. Так, в Липецке не отмечено случаев более чем десятикратного превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ — такие факты по отдельным компонентам фиксировались в Череповце, Магнитогорске, Новокузнецке.

Продолжает снижаться воздействие на атмосферу в регионе в целом: на 1,3 тысячи тонн сократилась за год эмиссия твёрдых веществ, на 0,9 тысячи тонны — эмиссия диоксида серы, на 0,2 тысячи тонны — оксида азота. По сравнению с 2016 годом эмиссия твёрдых веществ снизилась на 21,6%, диоксида серы — на 15,2%, оксидов азота — на 29,8%.

В проекте «Чистый воздух», который действует с 2019 года, Новолипецкий металлургический комбинат взял на себя самые большие обязательства среди липецких предприятий: 16 экологических проектов стоимостью более 100 миллиардов рублей, 15 из них уже выполнены. Новая технология охлаждения доменного щебня позволила избавиться от запаха сероводорода. Современные газоочистки на двух доменных печах и двух конвертерах улавливают до 99% пыли — это минус две тысячи тонн пыли в воздухе в год.

Акцент на охрану воздуха в Липецкой области в докладе был важным, но не единственным. Отдельно отмечены экопросветительские проекты НЛМК: более 3 тысяч человек посетили фотовыставку «Птицы в индустриальном мире», 500 школьников и студентов участвовали в «Неделях экологии». Проект «#НаВолне» объединил 5 тысяч участников в 14 инициативах. 50 тысяч жителей четырёх регионов участвовали в «Марафоне добрых дел», а программа «Стальное дерево» помогла в реализации 520 проектов на 144 миллиона рублей, которые затронули 10 тысяч человек.
экология
6
0
0
0
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Пессимист
25 минут назад
Какой там к чёрту Крым в случае с бронхиальной астмой? Зачем туда ехать? Приезжайте в Липецк! 18,4 миллиарда рублей направила в прошлом году Липецкая область на охрану атмосферы, воздух в этом городе чист и прозрачен. Лисин не хочет поселиться где-нибудь в районе Лесной?
Ответить
Васёк
30 минут назад
Только фикалии с очистных как сливали в реку так и сливают. Да еще и кафешка у реки к ним присоеденилась.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить