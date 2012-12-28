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1129
44 минуты назад
1

БПЛА сбиты над регионом

Режим воздушной опасности действовал в области семь часов.

Этой ночью, по сообщению Минобороны РФ, над 19 регионами страны сбиты 1 214 беспилотников самолётного типа. В числе атакованных областей — Липецкая.

Красный уровень воздушной опасности действовал в Липецкой области с десяти вечера до пяти утра.
воздушная тревога
БПЛА
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Комментарии (1)

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САИ
17 минут назад
Почему-то БПЛА сбивают под Москвой, а у нас над!?
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