БПЛА сбиты над регионом

Режим воздушной опасности действовал в области семь часов.





Этой ночью, по сообщению Минобороны РФ, над 19 регионами страны сбиты 1 214 беспилотников самолётного типа. В числе атакованных областей — Липецкая.Красный уровень воздушной опасности действовал в Липецкой области с десяти вечера до пяти утра.