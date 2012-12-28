В подземном переходе на Новолипецке подросток стрелял по камере наблюдения, не попал и повредил её рукой
Социальные статьи областного бюджета подросли на миллиард за счёт перераспределения его расходов
Сегодня в Липецке: поэзия на закате, на собеседованиях всё меньше живых людей – цифры статистики пугают
Происшествия
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44 минуты назад
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БПЛА сбиты над регионом
Режим воздушной опасности действовал в области семь часов.
Красный уровень воздушной опасности действовал в Липецкой области с десяти вечера до пяти утра.
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