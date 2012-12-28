Сегодня в Липецке: как скоро всех заменит ИИ, лайфхаки, как заставить работодателя платить вам больше
Сегодня в Липецке: как скоро всех заменит ИИ, лайфхаки, как заставить работодателя платить вам больше
Общество
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31 минуту назад
Липчане хотят тепла!
Это следует из опроса, который предложил мэр Михаил Щербаков.
Напомним, опрос в конце прошлой недели запустил мэр Липецка Михаил Щербаков, так как погода все ещё теплая, но дома постепенно остывают.
В интервью GOROD48 Михаил Щербаков сообщил, что намерен начать поэтапный запуск тепла 12 октября. Пресс-служба мэрии пока держит интригу: о принятом решении не сообщается.
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