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31 минуту назад

Липчане хотят тепла!

Это следует из опроса, который предложил мэр Михаил Щербаков.

63,67% участников опроса «Начинать ли отопительный сезон в Липецке с 12 октября» выбрали ответ «Да, запуск нужен. В квартирах очень холодно». Остальные проголосовали за ответ «Нет, пока ещё рано». В опросе на девять утра 12 октября участвовали 14 521 человек.

Напомним, опрос в конце прошлой недели запустил мэр Липецка Михаил Щербаков, так как погода все ещё теплая, но дома постепенно остывают.

В интервью GOROD48 Михаил Щербаков сообщил, что намерен начать поэтапный запуск тепла 12 октября. Пресс-служба мэрии пока держит интригу: о принятом решении не сообщается.
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