В отношении 18-летней девушки-водителя перевернувшегося «Хёндая» возбуждено уголовное дело
Липецкая вечёрка: погибла 18-летняя, афера с уличными туалетами и что будет на месте «Катящихся камней»
Выходные в Липецке: большой концерт в ОЦКНТ, энциклопедия нечисти и погода сделает крутой разворот
Общество
92
30 минут назад
1
В районах Дикого и Новолипецка отключат холодную воду
1 ноября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Володарского, 35, улица Осипенко, 25 – без холодной воды останутся жители 13 улиц, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
0
0
1
0
0
Комментарии (1)