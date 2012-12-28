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92
30 минут назад
1

В районах Дикого и Новолипецка отключат холодную воду

1 ноября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Володарского, 35, улица Осипенко, 25 – без холодной воды останутся жители 13 улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 1а в переулке Вишневом, №№ 8, 10, 10а, 13а, 15, 16, 17, 18, 18 к.1 по улице М. Расковой, №№ 1, 1а, 2, 4, 6 по улице Крупской, №№ 2, 4 по улице Гришина, № 25 по улице Осипенко, №№ 2, 4 по улице Фестивальной, в частном секторе улиц Депутатской, Володарского, Воровского, Чкалова, переулков Верещагина, Даргомыжского, Вишневого, Фруктового.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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Комментарии (1)

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6 минут назад
Где свет на Петра Смородина, 6? Ночью обрубили и до сих пор нет. Морозилка начали течь, портятся продукты. На чье имя писать претензию и кто будет возмещать это все?
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