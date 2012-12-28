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Общество
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сегодня, 12:41
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В Липецке муниципальная выплата при заключении контракта на участие в СВО выросла до 1,7 миллиона рублей
Такое решение приняла внеочередная сессия городского Совета. Расходы бюджета на её обеспечение будут определены при уточнении его параметров.
Сессия продолжалась всего 10 минут — депутаты увеличение выплаты одобрили единогласно. Таким образом, с 1 октября муниципальная выплата вырастет до 1,7 миллиона рублей: новая сумма прибавлена к основной выплате в 600 тысяч, установленной решением городского Совета депутатов от 24 февраля этого года.
«Расходы на эти цели будут предусмотрены в бюджете города Липецка на 2026 год при уточнении его параметров», — рассказали в горсовете о финансовом обеспечении выплаты.
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