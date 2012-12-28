В Липецке муниципальная выплата при заключении контракта на участие в СВО выросла до 1,7 миллиона рублей

Такое решение приняла внеочередная сессия городского Совета. Расходы бюджета на её обеспечение будут определены при уточнении его параметров.

Липецкий городской Совет сегодня собрался на внеочередную сессию с одним вопросом в повестке дня — увеличении единовременной муниципальной выплаты при заключении контракта для прохождения военной службы в Вооружённых силах России в период СВО с 6 октября до 1 декабря 2026 года на 1,1 миллиона рублей.Сессия продолжалась всего 10 минут — депутаты увеличение выплаты одобрили единогласно. Таким образом, с 1 октября муниципальная выплата вырастет до 1,7 миллиона рублей: новая сумма прибавлена к основной выплате в 600 тысяч, установленной решением городского Совета депутатов от 24 февраля этого года.«Расходы на эти цели будут предусмотрены в бюджете города Липецка на 2026 год при уточнении его параметров», — рассказали в горсовете о финансовом обеспечении выплаты.