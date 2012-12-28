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сегодня, 12:41
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В Липецке муниципальная выплата при заключении контракта на участие в СВО выросла до 1,7 миллиона рублей

Такое решение приняла внеочередная сессия городского Совета. Расходы бюджета на её обеспечение будут определены при уточнении его параметров.

Липецкий городской Совет сегодня собрался на внеочередную сессию с одним вопросом в повестке дня — увеличении единовременной муниципальной выплаты при заключении контракта для прохождения военной службы в Вооружённых силах России в период СВО с 6 октября до 1 декабря 2026 года на 1,1 миллиона рублей.

Сессия продолжалась всего 10 минут — депутаты увеличение выплаты одобрили единогласно. Таким образом, с 1 октября муниципальная выплата вырастет до 1,7 миллиона рублей: новая сумма прибавлена к основной выплате в 600 тысяч, установленной решением городского Совета депутатов от 24 февраля этого года.

«Расходы на эти цели будут предусмотрены в бюджете города Липецка на 2026 год при уточнении его параметров», — рассказали в горсовете о финансовом обеспечении выплаты.
сессия горсовета
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Комментарии (10)

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Сначала новые
55
23 минуты назад
Только где их взять то
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Дед
24 минуты назад
Уехать в подмосковье или миллионник ,там выплаты в разы больше.
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Ответ
31 минуту назад
Реакционер Володя , ваше ратное поле в строительном мусоре и грязи. В каких-то гаражах , бурьяне и старых деревьях.
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Ссёлки
46 минут назад
Почему такие взрослые школьники гоняют футбол.Делом надо заняться.Пора их привлекать к начальному военному образованию.А то призовут в армию,а они полные нули.Интересно,в школе-35 НВП есть?
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интересно
сегодня, 13:07
По ходу дела еще не меньше года придется ездить от площади Танкистов до кольца Тракторного такими темпами как сейчас.
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Колян
сегодня, 13:06
За такие бабки они должны убедить своих сынков и внучков.
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Реакционер
сегодня, 13:03
А начинать военную подготовку к службе в рядах ВС РФ не пробывали, с тем чтобы не погибали новобранцы на площадке державного центра ратное поле, что за ж. Д переездом быханова сада. Берег водоема. Даже обсудить эту инициативу ума не хватило
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Элиот
сегодня, 12:49
Это деньги были предназначены для выплаты учителям и воспитателям детских садов или зарплаты депутатов? Откуда взяты средства?
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Правда
сегодня, 12:49
Цена выросла,дураки кончились.
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Владимир
сегодня, 12:46
А деньги откуда ?
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