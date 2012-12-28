В Липецке приостановят штрафы за парковку на спорных территориях

Мэрия собирается создать публичную карту территорий, где разрешена парковка.

Штрафы за парковку на спорных территориях в Липецке приостановят. Речь идёт о стихийных стоянках, которые горожане обустроили самостоятельно, например отсыпали щебнем. При этом штрафы за парковку на газонах и в зелёных зонах продолжат выписывать независимо от типа покрытия.«Решение принято после многочисленных жалоб липчан на повторные штрафы за одно и то же нарушение. Дополнительная сложность — земельные участки, границы которых ещё не разграничены и не внесены в кадастр», — сообщает администрация Липецка.Мэр Михаил Щербаков поручил профильному ведомству исключить дублирование протоколов, а к началу 2027 года — создать публичную карту территорий, на которых разрешена парковка.При этом штрафы за парковку на газонах и в зелёных зонах сохранятся.