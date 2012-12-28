Сегодня в Липецке: всё больше жителей мечтают уволиться, горожан призвали сдавать деньги – список пунктов приёма
Липецкая вечЁрка: ракетная атака промзоны Ельца, сколько квартир пострадало на Бунина и назначения в мэрии
«Устал бояться» и «Ухожу в ванну»: липчане рассказали, укрываются ли во время воздушных атак
37 миллионов за невыполненный договор: бывшего начальника филиала энергокомпании обвиняют в превышении полномочий
На юбилей и для сына: тербунец хранил 97 бутылок нелегального алкоголя и 1078 пачек немаркированных сигарет
Мошенники пытались провернуть аферу с новоиспечённым депутатом Госдумы от Липецкой области
Начал вставать и ходить: пострадавшего от атаки БПЛА липчанина перевели из реанимации в кардиохирургию
Не дотапливали: энергетиков оштрафовали на 80 000 рублей за холод в двух домах на улице Мичурина
Общество
254
31 минуту назад
4
В Липецке приостановят штрафы за парковку на спорных территориях
Мэрия собирается создать публичную карту территорий, где разрешена парковка.
«Решение принято после многочисленных жалоб липчан на повторные штрафы за одно и то же нарушение. Дополнительная сложность — земельные участки, границы которых ещё не разграничены и не внесены в кадастр», — сообщает администрация Липецка.
Мэр Михаил Щербаков поручил профильному ведомству исключить дублирование протоколов, а к началу 2027 года — создать публичную карту территорий, на которых разрешена парковка.
При этом штрафы за парковку на газонах и в зелёных зонах сохранятся.
0
1
2
1
1
Комментарии (4)