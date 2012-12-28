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31 минуту назад
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В Липецке приостановят штрафы за парковку на спорных территориях

Мэрия собирается создать публичную карту территорий, где разрешена парковка.

Штрафы за парковку на спорных территориях в Липецке приостановят. Речь идёт о стихийных стоянках, которые горожане обустроили самостоятельно, например отсыпали щебнем. При этом штрафы за парковку на газонах и в зелёных зонах продолжат выписывать независимо от типа покрытия.

«Решение принято после многочисленных жалоб липчан на повторные штрафы за одно и то же нарушение. Дополнительная сложность — земельные участки, границы которых ещё не разграничены и не внесены в кадастр», — сообщает администрация Липецка.

Мэр Михаил Щербаков поручил профильному ведомству исключить дублирование протоколов, а к началу 2027 года — создать публичную карту территорий, на которых разрешена парковка.

При этом штрафы за парковку на газонах и в зелёных зонах сохранятся.
парковки
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Антуан
7 минут назад
Если парковки не сделаны во дворах то за что штрафовать? Они там должны быть , администрация должна их и дальше делать если их не хватает
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дотошный
11 минут назад
к началу 2027 года это насмешка над жителями такие вопросы надо решать максимум за неделю
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...
13 минут назад
Это будут заходить в каждый двор, за двор? Людей не хватит. Нужно увеличить штат сотрудников или привлечь волонтеров.
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Гость
24 минуты назад
И деньги за оплаченные штрафы вернуть.
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